Scham und Druck: Warum Männer Schwierigkeiten mit sexueller Kommunikation haben

Sexualtherapeut Markus Kremer analysiert den Leistungsdruck bei Männern. Warum fällt es schwer, über Verlangen zu sprechen? Ein Blick auf gesellschaftliche Muster.

Die Angst vor dem Versagen prägt die sexuelle Erfahrung vieler Männer. Ramon, der seinen echten Namen in dieser Berichterstattung nicht nennt, beschreibt ein zutiefst frustrierendes Erlebnis. Ihm ist bewusst, dass er innerhalb weniger Sekunden eine Erektion erreichen muss. Gelingt dies nicht, ist die Interaktion für ihn sofort beendet, da die andere Person das Treffen abbricht. Diese spezifische Situation verdeutlicht den enormen Druck, dem viele Männer im intimen Kontext ausgesetzt sind. Ramon erlebt dabei wiederholt intensive Scham, die sein Selbstbewusstsein nachhaltig untergräbt.

Die Definition von Männlichkeit durch Funktionieren

Diese Erfahrung von Ramon ist kein Einzelfall, sondern Teil eines weit verbreiteten Musters. Tobias, ebenfalls ein Pseudonym, kämpfte lange Zeit mit der Unsicherheit, seine eigenen Wünsche artikulieren zu können. Seine Angst bestand darin, als pervers wahrgenommen zu werden, wenn er seine tatsächlichen Vorlieben offenlegt. Solche Barrieren führen zu der zentralen Frage, warum ehrliche Gespräche über Sexualität für Männer oft so schwerfallen. Sexualtherapeut Markus Kremer identifiziert hier die Wurzel des Problems: Männliche Sexualität wird gesellschaftlich und psychologisch häufig ausschließlich durch das bloße Funktionieren definiert.

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Angst vor Perversion und mangelnde Offenheit

Die Geschichten von Ramon und Tobias zeigen verschiedene Facetten derselben Schwierigkeit. Während der eine unter dem zeitlichen und physischen Zwang leidet, kämpft der andere mit der sozialen Ächtung seiner desires. Diese Ängste verhindern eine authentische Verbindung und führen zu Missverständnissen im Paarleben. Die Unfähigkeit, Bedürfnisse klar zu benennen, isoliert die Betroffenen in ihren Problemen. Markus Kremer betont, dass dieser Zwang zur Performance eine erhebliche Hürde darstellt, die es zu überwinden gilt.

Der Weg zur Verletzlichkeit als Lösung

Anna Kreidler, Moderatorin des Formats "Input" von SRF, hat mit Sexualtherapeut Markus Kremer über diese Thematik diskutiert. Im Mittelpunkt der Analyse stand die Frage, welche positiven Veränderungen eintreten können, wenn Männer lernen, Verletzlichkeit zuzulassen. Offenheit und ehrliches Sprechen über Sexualität werden als Schlüssel zur Entlastung von diesem unerträglich hohen Druck gesehen. Der Austausch über echte Wünsche ersetzt die Angst vor Fehlleistungen durch ein tieferes Verständnis zwischen den Partnern.

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SRF Input als Plattform für gesellschaftliche Fragen

Das Podcast-Format "Input" widert sich der Aufgabe, dem Leben in der Schweiz auf der Spur zu sein. Dabei werden spezifisch Themen beleuchtet, die von Widersprüchen geprägt sind und tiefe gesellschaftliche Fragen aufwerfen. Jede Woche liefert die Sendung eine Reportage zu jenen Themen, die die Menschen aktuell bewegen und emotional berühren. Durch Interviews mit Experten wie Markus Kremer wird ermöglicht, komplexe psychologische Zusammenhänge verständlich aufzubereiten.

Interessierte Hörerinnen und Hörer werden aufgefordert, sich aktiv an dieser Diskussion zu beteiligen. Das Team von SRF Input freut sich über Rückmeldungen, spezifische Fragen oder persönliche Wünsche. Kontakt kann über die E-Mail-Adresse input@srf.ch hergestellt werden. Zusätzlich wird dazu ermutigt, das Programm an Freundinnen, Freunde und Kolleginnen weiterzuempfehlen, um den Dialog über sensible Themen wie sexuelle Gesundheit und Kommunikation zu erweitern.