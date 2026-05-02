Schalke 04 feiert den Aufstieg in die Bundesliga

Der FC Schalke 04 ist nach einem 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga zurückgekehrt. Kapitän Kenan Karaman erzielte den entscheidenden Treffer, während Edin Dzeko nach Verletzungspause wieder im Kader stand. Trainer Miron Muslic hat aus einem Krisenteam eine Aufstiegsmannschaft geformt.

Der FC Schalke 04 feiert eine triumphalen Rückkehr in die Bundesliga . Nach 1071 Tagen Abwesenheit hat der Traditionsverein am Samstagabend den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse perfekt gemacht.

Ein hart erkämpftes 1:0 gegen den direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf, bei dem auch der Schweizer Cedric Itten in der Startelf stand, besiegelte den fünften Aufstieg in der Vereinsgeschichte. Die Veltins-Arena bebte unter dem Jubel von 61’587 Fans, die die Mannschaft um Trainer Miron Muslic zu einem historischen Erfolg getragen haben. Der entscheidende Treffer zum Aufstieg gelang dem Kapitän Kenan Karaman bereits in der 15. Minute.

Dieser frühe Führungstreffer gab Schalke die nötige Sicherheit und Kontrolle über das Spiel. Trotz des hohen Einsatzes der Gäste aus Düsseldorf, die ebenfalls noch auf einen direkten Aufstiegsplatz hofften, konnte Schalke die Führung bis zum Schlusspfiff verteidigen. Besonders emotional war der Moment, als der erfahrene Stürmer Edin Dzeko, der sich erst kürzlich von einer Schulterverletzung erholt hatte, in der 68. Minute eingewechselt wurde.

Obwohl ihm an diesem Abend kein Tor gelang, ist seine Torquote von sechs Treffern in neun Spielen ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Mannschaft. Auch der Schweizer Verteidiger Adrian Gantenbein durfte in den letzten Minuten des Spiels seine Einsatzzeit bekommen und trug so zum historischen Moment bei. Die Freude in den Reihen des FC Schalke 04 war grenzenlos, und die Spieler feierten ausgelassen mit ihren Fans den Aufstieg in die Bundesliga.

Dieser Aufstieg ist das Ergebnis einer beeindruckenden sportlichen Entwicklung. Seit dem 13. Spieltag führte Schalke die Tabelle an und demonstrierte eine beeindruckende Konstanz. Unter der Leitung von Trainer Miron Muslic, der im Sommer verpflichtet wurde, hat sich das Team von einem Krisenteam zu einer Spitzenmannschaft entwickelt.

Der Sportvorstand Frank Baumann, selbst erst seit kurzem im Amt, spielte eine entscheidende Rolle bei der Verpflichtung von Muslic und bei der Zusammenstellung eines schlagkräftigen Kaders. Die Weichen für den sportlichen Aufschwung wurden somit bereits vor einem Jahr gestellt. Schalke hat in diesem Jahr aus 15 Pflichtspielen nur eines verloren und hat somit die Möglichkeit, die Saison mit der Zweitliga-Meisterschaft zu krönen.

Der Verein hat eine schwierige Zeit hinter sich, mit dem Abstieg im Jahr 2022 und dem anschließenden Kampf gegen den Abstieg in die 3. Liga. Doch mit Muslic als Trainer und einem neuen Teamgeist ist Schalke nun wieder auf dem richtigen Weg. Der Aufstieg ist nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch ein Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts für die Fans und die gesamte Region.

Die Rückkehr in die Bundesliga bedeutet für Schalke 04 eine neue Ära und die Chance, an alte Erfolge anzuknüpfen. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob Schalke auch die Zweitliga-Meisterschaft gewinnen kann und somit die perfekte Saison krönen wird





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