Schafwolle als nachhaltige Dämmung: Ein Comeback für Schweizer Naturprodukt

Ein Bauernhaus in Langnau wurde komplett mit Schafwolle isoliert. Der Artikel beleuchtet das Revival der Schafwolle als nachhaltiger Dämmstoff in der Schweiz, die Verarbeitung durch die Fisolan AG und die Vorteile für Bauherren und die Umwelt.

Die Familie Wüthrich in Langnau hat ihr Bauernhaus umfassend mit Schafwolle isoliert, ein Beispiel für den wachsenden Trend zu nachhaltigen Baumaterialien in der Schweiz. Rund 900 Tonnen Schafwolle fallen jährlich im Land an, eine Menge, die lange Zeit als Abfall betrachtet wurde, nachdem die Erfindung von Kunstfasern ihren Wert minderte.

Heute erlebt die Wolle jedoch ein bemerkenswertes Comeback, angetrieben von innovativen Unternehmen, die neue und sinnvolle Einsatzmöglichkeiten entdecken. Insbesondere im Kontext des nachhaltigen Bauens gewinnt Schafwolle als Dämmstoff zunehmend an Bedeutung. Die Fisolan AG in Worb spielt dabei eine Schlüsselrolle, indem sie jährlich etwa 300 Tonnen Wolle verarbeitet. Landwirte können ihre Wolle im Frühling und Herbst an regionalen Sammelstellen abgeben oder direkt nach Worb transportieren, wo sie zu Dämmplatten, Fugenzöpfen und anderen Isolationsmaterialien weiterverarbeitet wird.

Niklaus Sägesser, Geschäftsführer der Fisolan AG, betont, dass Schafwolle eines der natürlichsten Materialien für die Isolation von Gebäuden und Wohnräumen darstellt. Er gründete das Unternehmen im Jahr 2012 mit dem klaren Ziel, Schweizer Wolle zu sammeln, aufzubereiten und als hochwertiges, natürliches Produkt am Markt zu etablieren. In Worb konzentriert sich die Produktion hauptsächlich auf Fugenzöpfe, eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichem Bauschaum, die ideal zum Abdichten von Fugen bei Fenstern und Türrahmen geeignet sind.

Die Dämmplatten aus 100 Prozent Schweizer Schafwolle werden nach dem Rezept der Fisolan AG bei verschiedenen Partnerbetrieben in der Schweiz hergestellt. Die Nachfrage nach Schafwollisolation kommt vor allem von Privatkunden, die Wert auf ein gesundes Wohnklima legen. Klaus Wüthrich aus Langnau entschied sich bei der umfassenden Sanierung seines Bauernhauses vor vier Jahren ebenfalls für Schafwolle.

Als ehemaliger Bauarbeiter kennt er die Herausforderungen auf der Baustelle und suchte nach einem Material, das Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann, um ein optimales Raumklima zu gewährleisten. Schafwolle erfüllt diese Anforderungen ideal. Wüthrich, der früher selbst Schafe hielt, erklärt, dass die Wolle die Tiere vor allen Witterungseinflüssen schützt. Auch die Verarbeitung der Schafwollisolation empfindet er als sehr angenehm, allein schon die Haptik.

Er beschreibt das Gefühl, sich in Schafwolle zu legen, als etwas Besonderes, im Gegensatz zu Steinwolle, in die er sich niemals hineinlegen würde. Schafwolle bietet zahlreiche positive Eigenschaften als Dämmmaterial, darunter eine hervorragende Wärmedämmung, Feuchtigkeitsregulierung und Schallschutz. Trotz dieser Vorteile bleibt Schafwolle im Baugewerbe jedoch ein Nischenprodukt. Zimmermann Mathias Kipfer von der Firma Dialog Holzbau in Emmenmatt erklärt, dass der Preis oft ein entscheidender Faktor ist.

Sie isolieren Objekte nur auf ausdrücklichen Wunsch der Bauherrschaft mit Schafwolle, da die Kosten in der Regel höher sind als bei konventionellen Dämmstoffen. Kunden entscheiden sich meist aufgrund des Preises, obwohl die Vorteile der Schafwolle unbestritten sind. Niklaus Sägesser arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung der Dämmmaterialien, um ihre Eigenschaften zu verbessern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die Dämmstoffplatten sind mit Brandschutz und Mottenschutz ausgestattet, um eine hohe Sicherheit zu gewährleisten.

Der Fugenzopf aus Schafwolle stellt eine natürliche und nachhaltige Alternative zu chemischen Dichtstoffen dar. Obwohl Schafwolle derzeit noch eine Nische im Baumarkt darstellt, rückt sie mit dem wachsenden Bewusstsein für nachhaltige Baustoffe und die Notwendigkeit umweltfreundlicher Lösungen immer stärker in den Fokus. Dies eröffnet der Schafhaltung neue Perspektiven und bietet dem Baugewerbe eine zukunftsfähige, natürliche Alternative. Die Wertschätzung der Schweizer Wolle wird somit neu entfacht und trägt zu einer nachhaltigeren Bauweise bei





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