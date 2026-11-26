Der Kanton Schaffhausen reformiert das Lehrergehalt: Das neue System soll bis zu 28 Stufen umfassen und die Löhne auf 96 Prozent des Schweizer Durchschnitts anheben.

Der Schaffhauser Regierungsrat hat dem Kantonsrat eine umfassende Vorlage für ein neues, einheitliches Lohnsystem für Lehrpersonen unterbreitet. Mit dieser Initiative sollen die Gehälter im Bildungsbereich deutlich attraktiver und die zukünftige Lohnentwicklung planbarer gestaltet werden. Das Ziel ist es, die Anreize für den Lehrerberuf zu stärken und den Kanton Schaffhausen im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte zu positionieren.

Durchbruch für konkurrenzfähige Lehrergehälter

Die Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen kündigte am Donnerstag an, dass Lehrerinnen und Lehrer in der Region künftig nach einem spezifisch angepassten System entlöhnt werden. Der Hauptzweck dieser strukturellen Änderung besteht darin, die Saläre im Vergleich zu den Bezügen in anderen Schweizer Kantonen konkurrenzfähiger zu machen. Gleichzeitig soll die Prognostizierbarkeit der Gehaltsentwicklung über die gesamte Dauer der Anstellung signifikant verbessert werden, was sowohl für Newcomer als auch für erfahrene Pädagoginnen von Bedeutung ist.

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Umfang und Struktur der neuen Lohnklassen

Das geplante Reformmodell deckt sämtliche Unterrichtsstufen im Kanton ab, beginnend bei der Primarschule, über Sonderschulen und die Sekundarstufe II bis hin zu den Dozierenden der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen. Für die Zuordnung der Angestellten sieht das System vor, dass je nach spezifischer Funktion eine Lohnklasse mit insgesamt 28 Stufen definiert wird. Die Vorlage enthält zudem automatisierte Stufenanstiege, wobei diese zu Beginn der beruflichen Laufbahn deutlich höher ausfallen und im weiteren Verlauf der Karriere abflachen, um eine langfristige Bindung zu fördern.

Finanzielle Auswirkungen und Kostenberechnung

Die finanzielle Dimension dieser Reform ist substanziell. Die Löhne sollen sich künftig bei rund 96 Prozent des Schweizer Mittels einpendeln, was eine deutliche Angleichung an den nationalen Durchschnitt bedeutet. Für den Kanton Schaffhausen und die beteiligten Gemeinden führt die Einführung dieser Reform zu geschätzten jährlichen Mehrkosten von rund 8,8 Millionen Franken. Um die Haushaltssicherheit zu gewährleisten, ist ein Ausnahmeartikel im neuen System verankert, der es ermöglicht, bei der Lohnentwicklung Rücksicht auf die aktuellen kantonalen Finanzierungsverhältnisse zu nehmen.

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Politische Vorgeschichte und aktuelle Zustimmung

Auslöser für diese langjährige Reformbestrebung waren zwei initiierte Vorstösse im Kantonsrat aus dem Jahr 2019, die explizit nach konkurrenzfähigen Besoldungen forderten. In der darauffolgenden Vernehmlassung, die im Jahr 2025 durchgeführt wurde, stiess die eingereichte Vorlage laut offizieller Mitteilung grossmehrheitlich auf Zustimmung. Dies unterstreicht die breite Anerkennung der Notwendigkeit, das Entgeltsystem an die modernen Anforderungen des Arbeitsmarktes anzupassen.

Weitere Verfahrensschritte im Kanton

Nach der erfolgreichen Vorlage durch den Regierungsrat liegt das Entscheidungsverfahren nun primär beim Schaffhauser Kantonsrat. Als nächster Schritt wird der Kantonsrat über dieses Geschäft beraten und entscheiden. Die Umsetzung des neuen Systems hängt somit direkt von der politischen Beschlussfassung in der Legislaturperiode ab, wobei die Zielsetzung klar ist, die Attraktivität des Lehrerberufs im Kanton nachhaltig zu sichern und die Qualität der Bildungseinrichtungen durch zufriedenes und gut bezahltes Personal zu festigen.