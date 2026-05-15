Schaffhausen will Weinautomaten erlauben – was ist mit dem Jugendschutz?

Die Regierung hat eine Vorlage zur Änderung des Gastgewerbegesetzes verabschiedet, die den Verkauf von Wein und anderen alkoholischen Getränken über Automaten erlaubt, sofern eine Alterskontrolle sichergestellt ist. Kritiker warnen vor einer weiteren Liberalisierung des Alkoholkonsums.

Schaffhausen wird Weinautomaten erlauben – was ist mit dem Jugendschutz ? Im Schwarzwald ist es längst Alltag, nun soll auch im Kanton Schaffhausen Wein aus Automaten verkauft werden dürfen.

Kritiker warnen vor einer weiteren Liberalisierung des Alkoholkonsums. Rund um die Uhr Wein aus dem Automaten: Was im Schwarzwald bereits möglich ist, könnte bald auch in Schaffhausen Realität werden. Die Regierung verabschiedete eine Vorlage zur Änderung des Gastgewerbegesetzes am Dienstag. SP und EVP warnen vor leichterem Zugang zu Alkohol und mangelndem Jugendschutz.

Wer Lust auf eine gekühlte Flasche Riesling hat, benötigt im malerischen Sasbachwalden in Südbaden keinen Laden: Ein paar Klicks am Bildschirm, eine Alterskontrolle per Karte und der Weinautomat hat am Dienstag eine Vorlage zur Änderung des Gastgewerbegesetzes verabschiedet. Damit soll der Verkauf von Wein und anderen alkoholischen Getränken über Automaten erlaubt werden – sofern eine Alterskontrolle sichergestellt ist





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