Schaffhausen im Cup-Fieber: Babic plant Umzug und Derby gegen Winterthur

Der FC Schaffhausen empfängt im Schweizer Cup Super-Ligist Winterthur. Neuzugang Boris Babic plant bereits seinen Umzug und blickt zuversichtlich auf das Derby, trotz durchwachsenem Saisonstart. Die Mannschaft ist stark erneuert worden und hofft auf einen Überraschungscoup.

Er plant bereits für die Zeit nach dem Cupspiel: Boris Babic , der wohl höchstdekorierte Neuzugang des FC Schaffhausen. Der 27-jährige Stürmer, der erst vor drei Wochen zum FCS gewechselt ist, steht vor dem Umzug seiner Habseligkeiten aus seiner bald ehemaligen Wohnung in Lugano. Ein Umzug, der symbolisch für die Veränderungen beim FC Schaffhausen steht.

Neben Babic hat der Verein aus der Promotion League beachtliche 16 Spieler neu verpflichtet, was etwa eineinhalb komplette Startformationen entspricht. In den Worten von Trainer Fabio Digenti: «Es ist kein Stein auf dem anderen geblieben.» Die Harmonie innerhalb der Mannschaft scheint bereits zu stimmen, wie die Spieler berichten, aber die Ergebnisse lassen noch zu wünschen übrig. Der Aufstiegsaspirant befindet sich nach sieben Spielen derzeit auf dem zehnten Tabellenplatz. Trainer Digenti erklärt die Herausforderung: «Mit so vielen neuen Spielern eine Identität zu kreieren, insbesondere wenn die Ergebnisse nicht stimmen, ist die grosse Schwierigkeit.» Auch Digenti selbst, wie ein Grossteil des Trainerstabs, ist erst seit diesem Sommer in Schaffhausen tätig. Er sieht jedoch auch das Positive: «Der Zusammenhalt ist da – das ist nicht selbstverständlich nach so kurzer Zeit.» Am Sonntag bietet sich für Schaffhausen die Gelegenheit, den durchwachsenen Saisonstart in der Liga im zweiten wichtigen Wettbewerb, dem Schweizer Cup, zu vergessen. Im Cup-Derby der 2. Runde trifft der FC Schaffhausen in seinem heimischen Stadion auf den Super-Ligisten Winterthur, und die Ausgangslage ist klar: Schaffhausen geht als Aussenseiter ins Spiel. Boris Babic sieht dies jedoch nicht als Nachteil: «Wir müssen zum ersten Mal in dieser Saison nicht gewinnen. Das tut auch mal gut.» Der offensive Hoffnungsträger, der bei seinem bisher einzigen Einsatz gegen Luzern U21 gleich ein Tor erzielte, ist zuversichtlich: «Wir haben die Qualität, um dagegenzuhalten.» Das Cup-Spiel zwischen Schaffhausen und Winterthur wird am Sonntag ab 15:40 Uhr zunächst im SRF-Livestream und anschliessend auf SRF zwei übertragen. Auch Captain Miguel Castroman, ein weiterer Neuzugang vom Super-League-Aufsteiger Thun, ist von der Qualität der neuen Mannschaft überzeugt. «Wenn der Kampfgeist stimmt und wir unsere Zweikämpfe gewinnen, sind wir spielerisch nicht viel schlechter als Winterthur.» Castroman spürt das Cup-Fieber in der Erkerstadt bereits seit einiger Zeit. «Die Fans machen seit Wochen schon Druck», berichtet er, und die Mannschaft hofft auf einen Überraschungscoup. Schliesslich soll Winterthur nicht zweimal in Folge erfolgreich aus Schaffhausen abreisen. In der 1. Cup-Runde traf Winterthur bereits auf die SV Schaffhausen, das aktuelle Tabellenschlusslicht der Super League, und gewann das Spiel deutlich mit 5:0





