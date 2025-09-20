Schaffhausen: Bremsmanöver führt zu Kuchen-Desaster – kein Verkehrsunfall wie jeder andere

In Schaffhausen kollidierten zwei Autos, doch die eigentliche Geschichte handelt von einem beschädigten Geburtstagskuchen. Die Polizei berichtet von einem ungewöhnlichen Unfall, bei dem ein Bremsmanöver dazu führte, dass ein frisch gebackener Kuchen im Fussraum eines Autos beschädigt wurde. Der Vorfall sorgt für Heiterkeit und zeigt die menschliche Seite des Verkehrsunfalls.

Am Samstagmittag ereignete sich in der Stadt Schaffhausen ein Verkehr sunfall, bei dem zwei Autos kollidierten. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, doch der Vorfall nahm eine unerwartete Wendung: Ein Geburtstagskuchen wurde beschädigt, wie die Schaffhauser Polizei bekannt gab. Dieser ungewöhnliche Umstand, der durch ein Bremsmanöver ausgelöst wurde, führte zu einer amüsanten und denkwürdigen Situation.

Die Polizei entschied sich, den Vorfall mit dem beschädigten Kuchen in ihrer Medienmitteilung zu erwähnen, was für einige Schmunzeln sorgte. \Der Unfall ereignete sich auf der Krebsbachstrasse. Eine 22-jährige Fahrzeuglenkerin war in Richtung Fulachstrasse unterwegs, als eine 21-jährige Lenkerin mit ihrem Personenwagen rückwärts aus einer Auffahrt auf die Krebsbachstrasse fuhr. Trotz eines sofort eingeleiteten und starken Bremsmanövers durch die 22-jährige Fahrerin, die sich bereits auf der Strasse befand, kam es zur Kollision. Der Sachschaden an den Fahrzeugen war gering. Während des Unfalls befand sich ein frisch gebackener, selbst gemachter Geburtstagskuchen auf einem Backblech im Fussraum auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs der 22-Jährigen. Durch das plötzliche Bremsmanöver und den Aufprall wurde der Kuchen nach vorne geschleudert und stark beschädigt. Der Verfasser der Medienmitteilung der Schaffhauser Polizei kommentierte die Situation mit einem Augenzwinkern: Ich musste etwas schmunzeln, als ich das Bild sah. Die Polizei entschied sich, den Kuchen in ihrer Mitteilung zu erwähnen, da dies eine ungewöhnliche und amüsante Note darstellte und zudem keine Personen verletzt wurden. \Der Polizist betonte, dass er die zuständige Patrouille nach dem Vorfall extra befragte. Die Patrouille berichtete, dass die Fahrerin, deren Kuchen beschädigt wurde, den Tränen nahe war, da sie ihn mit viel Liebe gebacken hatte. Auf die Frage, ob der Kuchen besser gesichert hätte werden müssen, antwortete der Polizist, dass es vorkommen könne, dass man Gegenstände im Fussraum transportiere und die Fahrerin deshalb keine Anzeige erhalten werde. Die Polizei begründete die Erwähnung des Kuchens in der Medienmitteilung damit, dass es sich um einen bemerkenswerten und aussergewöhnlichen Aspekt des Unfalls handelte, der die übliche Routine durchbrach. Der Vorfall zeigt, dass auch in scheinbar banalen Verkehrsunfällen unerwartete und menschliche Aspekte zum Vorschein kommen können, die das Ganze auflockern und eine gewisse Heiterkeit in die sonst eher ernste Materie bringen. Der beschädigte Kuchen avancierte damit zu einem kleinen Star der Meldung und wird in der lokalen Erinnerung wohl noch lange präsent bleiben. Die liebevolle Herstellung des Kuchens unterstreicht die menschliche Seite des Vorfalls, die über den reinen Sachschaden hinausgeht





