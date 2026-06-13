Schadenersatz nach Schliessfach-Raub in Gelsenkirchen: Opfer klagen gegen Sparkasse Buer

Nach dem Raub in der Sparkasse Buer in Gelsenkirchen fordern Geschädigte Entschädigung. Die Bank bestreitet Sicherheitsmängel, ein Gutachten soll Klarheit bringen.

In Gelsenkirchen fordern Opfer eines Schliessfach-Raub es Schadenersatz von der Sparkasse Buer . Die Tat ereignete sich in den Weihnachtsfen 2025, als eine Bande den Tresorraum der Bank plünderte.

Unter den Geschädigten ist die 83-jährige Rita M., die nach eigenen Angaben ihr gesamtes Erspartes verlor, darunter Erlöse aus dem Verkauf einer Eigentumswohnung und Reste eines Lottogewinns ihrer Mutter aus der D-Mark-Zeit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 391.000 Euro geschätzt. Rita M. beschreibt, wie sie nach dem Raub psychisch zusammengebrochen sei und tagelang im Bett gelegen habe. Die Sparkasse Buer weist jegliche Schuld von sich und betont, die Sicherheitsvorkehrungen hätten den branchenüblichen Standards entsprochen.

Um die Vorwürfe zu klären, hat das Gericht ein unabhängiges Gutachten in Auftrag gegeben. Die Entscheidung darüber, ob die Klagen der Geschädigten zugelassen werden, soll am 9. Juli fallen. Die Ermittlungen zur Täterschaft sind noch nicht abgeschlossen; bisher wurde niemand gefasst.

Zudem ist es möglich, dass noch gestohlene Gegenstände auftauchen, denn von den ursprünglich 50.000 in den Schliessfächern verwahrten Objekten wurden bislang 9.000 zurückgegeben. Einige dieser Objekte müssen noch den rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden. Der Fall wirft Fragen zur Sicherheit von Schliessfächern in Banken auf und ob Institute ausreichend für den Schutz von Kundeneigentum sorgen. Die betroffenen Kunden fühlen sich im Stich gelassen und hoffen auf eine Entschädigung.

Währenddessen bleibt die Stimmung in der Region angespannt, da das Vertrauen in die Sicherheitsstandards der lokalen Banken erschüttert ist. Weitere Geschädigte könnten sich dem Prozess anschließen, sollte die Zulassung der Klage beschlossen werden. Das Gericht steht vor der schwierigen Aufgabe, zwischen den Interessen der Kunden und den verteidigten branchenüblichen Richtlinien der Sparkasse zu vermitteln. Die Öffentlichkeit wird gespannt auf das Gutachten warten, das möglicherweise neue Massstäbe für die Sicherheit von Schliessfächern setzen könnte.

Der Prozess hat damit eine breitere Debatte über Haftungsfragen bei Einbruchdiebstählen in Banken ausgelöst





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