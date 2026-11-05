SC União Torreense besiegt FC Ararat-Armenia im spannenden Europa-League-Qualifikationsspiel

SC União Torreense gewinnt das Spiel gegen FC Ararat-Armenia mit 3:2 nach einem turbulenten Verlauf. Zwei rote Karten und ein spätes Siegtor durch Musa Drammeh sichern den Sieg für die portugiesische Mannschaft in dieser Partie.

Das Fußballspiel zwischen SC União Torreense und FC Ararat-Armenia endete mit einem 3:2-Erfolg für die gastgebende Mannschaft aus Portugal. Der Spielstand von 3:2 stand am Ende der zweiten Halbzeit fest, nachdem Musa Drammeh für SC União Torreense das entscheidende Tor zum 3:2 markierte. Die Partie war geprägt von vielen Toren, strategischen Wechslern und disziplinarischen Maßnahmen, die den Lauf des Spiels maßgeblich beeinflussten. Die armenische Mannschaft hatte zuvor einen 2:1-Führungsvorsprung erarbeitet, konnte diese jedoch im weiteren Verlauf der Begegnung nicht behaupten.

Torverlauf und entscheidende Momente im Spiel

Der FC Ararat-Armenia ging in der 60. Minute in Führung, als Bruno Wilson per Kopf aus der Strafraummitte nach einer Flanke von Artur Serobyan das 1:2 erzielte. Zuvor hatte Javi Vázquez für SC União Torreense den Ausgleich zum 2:2 hergestellt. Er traf per Kopf aus kürzester Distanz oben links, vorbereitet von David Bruno, der die Flanke einspielte. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Duell, in dem beide Mannschaften zahlreiche Torchancen generierten und die Verteidigungen vor große Herausforderungen stellten. Die Schiedsrichter hatten in diesem Abschnitt viel zu tun, da die Intensität auf dem Feld kontinuierlich anstieg.

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Musa Drammeh war der Mann, die den Spielverlauf zugunsten von SC União Torreense drehte. Er traf mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, unten rechts, und stellte damit den 3:2-Endstand her. Dieses Tor fiel in einer Phase, in der die armenische Abwehr bereits geschwächt war. Die letzte Aktion der Partie zeigte, dass SC União Torreense die Nerven bewahrte, um den Vorsprung bis zum Abpfiff zu halten. Der Sieg ist für die portugiesische Mannschaft ein wichtiger Schritt, während FC Ararat-Armenia trotz der Niederlage einige gute Leistungen zeigte.

Rote Karten und disziplinarische Maßnahmen

Ein entscheidender Wendepunkt in der Partie waren die roten und gelben Karten, die das Gleichgewicht der Kräfte verschoben. João Bravim von FC Ararat-Armenia sah die Rote Karte, was die armenische Mannschaft nachhaltig schwächte. Vor ihm erhielt Franca von FC Ararat-Armenia eine Gelbe Karte, und auch Arman Nersesyan von FC Ararat-Armenia musste sich eine Gelbe Karte geben lassen. Diese disziplinarischen Sanktionen belasteten die Aufstellung von FC Ararat-Armenia, während SC União Torreense seine Spielerstruktur besser halten konnte. Die Schiedsrichter reagierten konsequent auf Fouls und gefährliche Aktionen, was zu mehreren Freistößen und Ecken führte.

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Die roten und gelben Karten wurden in der zweiten Halbzeit verhängt, als die Spannung auf dem Platz zunahm. Nach der Roten Karte für João Bravim war FC Ararat-Armenia gezwungen, taktisch umzustellen, was SC União Torreense ausnutzte, um weitere Torchancen zu kreieren. Juan María Alcedo von SC União Torreense profitierte von den Freistößen, die der armenischen Mannschaft zugesprochen wurden, als diese unter Druck geriet. Die disziplinarischen Probleme bei FC Ararat-Armenia waren ein wichtiger Faktor für den Ausgang des Spiels.

Wechsel und taktische Anpassungen

Beide Trainer nutzten ihre Auswechslungsmöglichkeiten, um ihre Teams zu stärken und taktische Änderungen vorzunehmen. Bei SC União Torreense kam Amine Oudrhiri für João Marques und David Bruno für Jonathan Mutombo. FC Ararat-Armenia tauschte Zidane Banjaqui für Benny ein. Diese Wechsel sollten die Offensivkraft der jeweiligen Teams unterstützen und neue Impulse setzen. SC União Torreense setzte auf Frische und Agilität, während FC Ararat-Armenia versuchte, durch die Offensive von Zidane Banjaqui noch einmal aufholen zu wollen.

Trotz der Wechsel konnte FC Ararat-Armenia den Rückstand nicht mehr wettmachen. Zidane Banjaqui hatte einige Versuche, darunter einen Kopfball aus der Strafraummitte, der links am Tor vorbeiflog, und einen Schuss mit dem rechten Fuß aus der Distanz, den der Torwart parieren konnte. Auch Javi Vázquez von SC União Torreense hatte einen Schuss aus der Distanz, der gehalten wurde. Die Defensive beider Mannschaften blieb bis zum Ende gefestigt, wobei die individuellen Leistungen der Torleute wie die von Luis Quintero und anderen Verteidigern entscheidend waren.

Statistiken und weitere Spielzüge

Während des gesamten Spiels gab es zahlreiche Ecken, Freistöße und Abseitsentscheidungen, die den Fluss des Spiels bestimmten. Ecken wurden für SC União Torreense durch Arman Nersesyan und für FC Ararat-Armenia durch Manu Pozo verursacht. Abseitsstellungen wurden unter anderem für FC Ararat-Armenia bei Alexandre Malis, Sandro Lima und Dany Jean registriert, sowie für SC União Torreense bei Musa Drammeh. Diese Entscheidungen hatten oft zur Folge, dass Torchancen nicht umgesetzt werden konnten.

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Schüsse und Versuche waren auf beiden Seiten häufig, aber nicht immer erfolgreich. Luis Quintero von SC União Torreense versuchte es mehrfach, sowohl mit dem rechten als auch mit dem linken Fuß, wobei einige Bälle abgeblockt oder am Tor vorbeigingen. Edgar Grigoryan und Juan Balanta von FC Ararat-Armenia scheiterten ebenfalls mit Distanzschüssen. Die Partie endete mit einem klaren 3:2-Sieg für SC União Torreense, der durch die Disziplin und die Ausnutzungsrate der Chancen erkämpft wurde. FC Ararat-Armenia hatte trotz der NiederlageMomente gezeigt, in denen sie das Spiel dominieren konnten, wie das 1:2 in der 60. Minute.