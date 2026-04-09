SC Freiburg und Mainz mit deutlichen Siegen in Europa, Schweizer Spieler mit gemischten Ergebnissen

Der SC Freiburg feiert einen überzeugenden Sieg in der Europa League, während Mainz in der Conference League erfolgreich ist. Schweizer Spieler erleben in anderen Spielen gemischte Ergebnisse.

Der SC Freiburg hat im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League einen beeindruckenden 3:0-Sieg gegen Celta Vigo errungen und damit einen großen Schritt in Richtung Halbfinale gemacht. Die Mannschaft von Trainer Julian Schuster zeigte eine starke Leistung und dominierte die Spanier über weite Strecken der Partie. Vincenzo Grifo brachte die Gastgeber bereits in der 10. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss nach Vorarbeit von Johan Manzambi in Führung. Manzambi selbst hatte in der 35.

Minute Pech, als sein Schuss nur den Pfosten traf. Noch vor der Pause erhöhte Niklas Beste auf 2:0 (32. Minute), wodurch die Freiburger mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeitpause gingen. In der zweiten Halbzeit sorgte Matthias Ginter mit seinem Treffer in der 78. Minute für den Endstand von 3:0. Dieser deutliche Sieg unterstreicht die Stärke und Entschlossenheit des SC Freiburg in diesem europäischen Wettbewerb und lässt die Hoffnungen auf einen Einzug ins Halbfinale wachsen.\Parallel dazu feierte Urs Fischer mit Mainz einen weiteren Erfolg in der Conference League. Das Team des Schweizer Trainers und Captain Silvan Widmer besiegte Strassburg mit 2:0. Vor 32.000 Zuschauern in Mainz sorgte der überragende Japaner Kaishu Sano in der 11. Minute mit einem wunderschönen Treffer aus der Distanz für die Führung. Die Mainzer spielten in der ersten Hälfte furios auf und erhöhten durch Stefan Posch, der nach einer Ecke per Volley traf (19. Minute). Diese Leistung zeigt die Stabilität und den Kampfgeist der Mainzer Mannschaft unter der Leitung von Urs Fischer und setzt ein weiteres Ausrufezeichen in der Conference League.\Auch andere Schweizer Spieler waren in europäischen Wettbewerben im Einsatz. Dan Ndoye stand in der Europa League für Nottingham Forest im Auswärtsspiel gegen Porto in der Startelf. Die Partie endete 1:1, wobei Ndoye nur wenige Akzente setzen konnte. Remo Freuler spielte für Bologna gegen Aston Villa ebenfalls von Beginn weg. Die Italiener verloren das Spiel mit 1:3 und gehen mit einer Hypothek ins Rückspiel. Diese Ergebnisse verdeutlichen die unterschiedlichen Erfahrungen der Schweizer Spieler in den europäischen Wettbewerben, wobei einige Mannschaften Erfolge feiern und andere mit schwierigen Ausgangslagen ins Rückspiel gehen





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