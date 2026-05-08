SC Freiburg steht erstmals in einem internationalen Finale – historische Nacht in der Europa League

Der SC Freiburg hat mit einem 3:1-Sieg gegen Sporting Braga das Finale der Europa League erreicht. Die Freiburger feierten mit ihren Fans eine historische Nacht und stehen nun vor dem Endspiel gegen Aston Villa in Istanbul. Trainer Julian Schuster und die Spieler blicken mit großer Vorfreude auf das Finale.

Kurz vor Mitternacht dröhnte der Party-Hit «Heute fährt die 18 bis nach Istanbul» aus der Kabine. Zuvor hatten die Profis des SC Freiburg ihren historischen Erfolg bereits ausgiebig mit den Fans gefeiert.

Ein «unglaublicher Abend» sei das gewesen, sagte Doppeltorschütze Lukas Kübler. Die Szenen nach dem Schlusspfiff hätten «die Besonderheit und Geschlossenheit des Vereins» verdeutlicht, meinte Mittelfeld-Routinier Maximilian Eggestein. Dank einer weiteren magischen Fussball-Nacht stehen die Freiburger erstmals in einem internationalen Finale. Nach dem furiosen und erst in der Schlussphase noch mal wackeligen 3:1 gegen Sporting Braga im Halbfinal-Rückspiel der Europa League gab es am Donnerstagabend kein Halten mehr.

«Die Fans sollen das so feiern», sagte Eggestein über den Platzsturm der Anhänger. Es sei ja niemand verletzt und der Rasen auch schnell wieder geräumt worden. Noch lange danach hatten die Spieler mit den Fans in der Kurve weiter gefeiert.

«Wenn du im Finale stehst, willst du auch gewinnen», kündigte Verteidiger Kübler mit Blick auf das Endspiel am 20. Mai in Istanbul schon mal an – wohlwissend, dass die Freiburger gegen den englischen Topclub Aston Villa Aussenseiter sein dürften.

«Wir freuen uns riesig darauf», sagte Eggestein. Schon jetzt ist es eine herausragende Saison für den SC – und international die erfolgreichste der Vereinsgeschichte. Dank ihrer Heimstärke und begünstigt durch die frühe Rote Karte gegen Bragas Mario Dorgeles wegen einer Notbremse (7. Minute) drehten die Freiburger auch das Duell mit dem portugiesischen Tabellenvierten.

Kübler als Doppelpacker (19. /72. ), Johan Manzambi als Traumtorschütze (41. ) und Keeper Noah Atubolu als Fels in der Brandung in der heissen Endphase avancierten zu den Freiburger Helden.

Zu denen natürlich auch Trainer Julian Schuster gehört – in seinem gerade mal zweiten Jahr als Profi-Chefcoach. Der 41-Jährige hat die bemerkenswerte Entwicklung des SC als Nachfolger von Langzeit-Trainer Christian Streich nahtlos fortgesetzt. In der vergangenen Saison verpassten die Freiburger unter Schuster nur haarscharf die erste Champions-League-Teilnahme. Nun, 33 Jahre nach ihrem ersten Bundesliga-Aufstieg, stehen sie erstmals in einem Europapokal-Finale.

«Road to Istanbul» heisst das Motto in der Europa League. Genau wie in der SC-Kabine. Grifo: «Dieser Verein hat das einfach verdient» Ginter: «Das wichtigste Heimspiel der Vereinsgeschichte





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