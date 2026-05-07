SC Freiburg schreibt Geschichte: Erstes internationales Finale nach 3:1-Sieg gegen Sporting Braga

Der SC Freiburg steht erstmals in einem internationalen Finale. Mit einem 3:1-Sieg gegen Sporting Braga im Rückspiel der Europa League sicherte sich der Verein den Finaleinzug. Tore von Lukas Kübler und Johan Manzambi waren entscheidend. Auch Aston Villa und Crystal Palace erreichten ihre jeweiligen Finals.

Erstmals in der Geschichte des SC Freiburg steht der Verein im Finale eines internationalen Wettbewerbs. Mit einem 3:1-Sieg gegen Sport ing Braga im Rückspiel der Europa League drehten die Breisgauer den 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel und sicherten sich den Einzug ins Endspiel am 20.

Mai in Istanbul. Vor 33.700 Fans im heimischen Stadion jubelten die Freiburger über Tore von Lukas Kübler, der doppelt traf, und dem Schweizer Talent Johan Manzambi. Die Portugiesen mussten bereits nach sieben Minuten in Unterzahl spielen, nachdem Mario Dorgeles wegen einer Notbremse die Rote Karte sah. Der Treffer von Pau Victor in der 79.

Minute kam zu spät, um das Spiel noch zu drehen. Die Freiburger Fans feuerten ihr Team von der ersten Minute an an und sorgten für eine mitreißende Atmosphäre. Nach dem frühen Platzverweis für Dorgeles nutzte der SC Freiburg die Überzahl und ging durch Manzambi in Führung. Kübler erhöhte auf 3:0, bevor Pau Victor noch den Anschlusstreffer erzielte.

Trotz des späten Treffers gelang es Braga nicht, das Spiel zu drehen. Für den SC Freiburg ist das Finale in Istanbul die größte Partie der Vereinsgeschichte. Im anderen Halbfinale setzte sich Aston Villa mit einem 4:0 gegen Nottingham Forest durch. Das Hinspiel hatte Nottingham Forest noch mit 1:0 gewonnen, doch im Rückspiel dominierte Aston Villa und sicherte sich den Finaleinzug.

Der Schweizer Dan Ndoye fehlte im Hinspiel verletzt und saß im Rückspiel auf der Bank. Auch in der Conference League steht ein deutscher Trainer im Finale. Oliver Glasner führte Crystal Palace mit einem 2:1-Sieg gegen Schachtjor Donezk ins Endspiel. Die Engländer hatten das Hinspiel bereits mit 3:1 gewonnen und stehen nun als Finalteilnehmer fest.

Das Finale findet am 27. Mai in Leipzig statt, wo Crystal Palace auf Rayo Vallecano trifft. Die Spanier setzten sich mit einem 1:0 gegen Racing Strassburg durch und qualifizierten sich für das Endspiel. Für Crystal Palace trafen ein Eigentor von Pedro Henrique und Ismaila Sarr.

Glasner könnte vier Jahre nach seinem Europa-League-Titel mit Eintracht Frankfurt erneut einen internationalen Wettbewerb gewinnen. Der 51-jährige Österreicher wechselte 2024 auf die britische Insel und gewann im vergangenen Jahr überraschend den FA Cup mit Crystal Palace





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