SC Freiburg erreicht erstmals internationales Finale – 3:1-Sieg gegen Sporting Braga

Der SC Freiburg hat sich mit einem 3:1-Sieg gegen Sporting Braga erstmals für das Finale der Europa League qualifiziert. Das Endspiel am 20. Mai in Istanbul wird zur größten Partie der Vereinsgeschichte. Doppeltorschütze Lukas Kübler und der Schweizer Johan Manzambi trafen für Freiburg, während Braga mit zehn Mann über 80 Minuten spielen musste. Im anderen Halbfinale setzten sich Aston Villa und Crystal Palace durch.

Erstmals in der Geschichte des SC Freiburg steht der Verein im Finale eines internationalen Wettbewerbs. Die Freiburger besiegten Sport ing Braga im Rückspiel des Europa-League-Halbfinals mit 3:1 und drehten damit den 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel.

Das Endspiel am 20. Mai in Istanbul wird zur größten Partie der Vereinsgeschichte. Doppeltorschütze Lukas Kübler in der 19. und 72. Minute sowie der Schweizer Shootingstar Johan Manzambi in der 41.

Minute trafen für Freiburg vor 33.700 Fans. Bei den Gästen sah Mario Dorgeles bereits in der siebten Minute die Rote Karte wegen einer Notbremse. Der Treffer von Pau Victor in der 79. Minute kam für die Portugiesen zu spät.

Die Freiburger Fans feuerten ihr Team von der ersten Minute an lautstark an und die Gastgeber suchten jeden Zweikampf. Der Platzverweis für Dorgeles war der perfekte Start für den SC, der die Partie in Überzahl dominierte. Braga musste über 80 Minuten in Unterzahl spielen, was sich als entscheidend erwies. Fünf Minuten vor der Pause erhöhte Manzambi mit einem Schlenzer aus 20 Metern auf 2:0.

Nach Küblers Kopfballtor zum 3:0 schien die Partie entschieden, doch Pau Victor machte es mit einem Kopfball noch einmal spannend. Braga warf in der Schlussphase alles nach vorn, doch anders als im DFB-Pokal-Drama gegen den VfB Stuttgart vor zwei Wochen platzte Freiburgs Final-Traum diesmal nicht. Im anderen Halbfinal setzten sich Aston Villa und Crystal Palace durch. Aston Villa gewann gegen Nottingham Forest mit 4:0, nachdem das Hinspiel noch 1:0 für Forest ausging.

Der Schweizer Nationalspieler Dan Ndoye fehlte im Hinspiel verletzt und saß im Rückspiel auf der Bank. Crystal Palace, trainiert vom Österreicher Oliver Glasner, erreichte das Finale der Conference League. Die Engländer gewannen nach einem 3:1-Hinspielerfolg auch das Rückspiel gegen Schachtjor Donezk mit 2:1 und stehen als Finalteilnehmer für das Endspiel am 27. Mai in Leipzig fest.

Dort treffen sie auf Rayo Vallecano, das sich im Rückspiel mit 1:0 bei Racing Strassburg durchsetzte. Das Hinspiel hatte Vallecano mit 2:1 gewonnen. Für Crystal Palace trafen ein Eigentor von Pedro Henrique und Ismaila Sarr. Glasner könnte vier Jahre nach dem Europa-League-Titel mit Eintracht Frankfurt erneut einen internationalen Wettbewerb gewinnen.

Der 51-jährige Österreicher ist 2024 auf die britische Insel gewechselt und hat im vergangenen Jahr überraschend den FA Cup mit dem Club gewonnen





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