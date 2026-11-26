SC Freiburg setzt sich im Europapokal durch. Niklas Beste und Lucas Höler entscheiden das Spiel gegen Twente Enschede mit einem 2:1-Sieg.

Der SC Freiburg hat im Europapokal -Wettbewerb ein spannendes Duell gegen den FC Twente Enschede für sich entschieden. Das Spiel endete mit einem verdienten 2:1-Sieg für die Breisgau-Stadt, nachdem sich beide Mannschaften über ninety Minuten lang hartnäckig weigerten, den ersten Schritt zurückzuweichen. Die Partie zeichnete sich durch taktische Härte, zahlreiche Standardsituationen und ein intensives Finale aus, in dem sich die Unterschiede nur in den entscheidenden Momenten zeigten.

Der 2:1-Siegtreffer durch Niklas Beste

Niklas Beste (SC Freiburg) erzielte den entscheidenden Treffer für die Gastgeber, als er mit dem linken Fuß rechts im Fünfmeterraum unten rechts traf. Dieser Treffer nach einer Standardsituation stellte den finalen 2:1-Endstand her und besiegelte das Schicksal der Begegnung. Zuvor hatten bereits Yannik Engelhardt (SC Freiburg) Chancen, darunter einen Versuch aus kürzester Distanz, der jedoch abgeblockt wurde, nachdem der Ball zuvor von Engelhardt selbst versucht worden war.

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Torvorlage von Derry Scherhant und Ausgleich

Bevor das Spiel seinen Wender fand, hatte Younes Taha (FC Twente Enschede) mit einem direkten Freistoß den 1:1-Ausgleich erzielt. Der dänische Stürmer verwandelte mit dem linken Fuß oben rechts und brachte seine Mannschaft damit auf Augenhöhe. Die Vorbereitung auf das Gegentor war für den SC Freiburg nicht glücklich, da die Defensive des SC Freiburg durch die präzise Ausführung von Taha überrollt wurde. Zuvor hatte Derry Scherhant (SC Freiburg) bereits eine große Chance, die jedoch abgeblockt wurde, als er aus der Strafraummitte mit dem rechten Schuss versucht hatte.

Entscheidende Wechsel und taktische Anpassungen

Die taktische Ausrichtung beider Trainer wurde durch gezielte Wechsel geprägt, die das Tempo im Endspiel verändern sollten. Für den SC Freiburg brachten Trainer Christian Streich Derry Scherhant für Vincenzo Grifo sowie Niklas Beste für Cyriaque Irié ins Spiel. Zudem kam Jordy Makengo für Christian Günter auf den Platz. FC Twente Enschede reagierte ebenfalls mit personellen Änderungen: Lucas Vennegoor of Hesselink ersetzte Aske Adelgaard, während Marko Pjaca für Younes Taha eingewechselt wurde.

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Kontrahenten und disziplinarische Vorfälle

Die physische Intensität der Partie führte zu mehreren gelben Karten. Stav Lemkin (FC Twente Enschede) sowie Lucas Höler (SC Freiburg) mussten die Strafkarte in die Tasche stecken. Auch Yannik Engelhardt (SC Freiburg) sah Gelb für ein überhartes Einsteigen. Ein besonders kritischer Moment war der Elfmeter, der Bart van Rooij (FC Twente Enschede) zugeschrieben wurde, nachdem dieser ein Foul im Strafraum begangen hatte. Matthias Ginter (SC Freiburg) versuchte den Elfmeter, traf jedoch nur den rechten Pfosten mit dem rechten Fuß.

Ausgelassene Chancen und Spielverlauf am Ende

Trotz des Erfolgs ließ der SC Freiburg viele Möglichkeiten liegen. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) scheiterte in der 82. Minute mit einem Distanzschuss, der über das Tor flog, obwohl er von Matthias Ginter vorbereitet wurde. Auch Igor Matanovic (SC Freiburg) verpasste eine Kopfballchance aus der Strafraummitte, die von Jordy Makengo flankiert worden war. Sondre Ørjasæter (FC Twente Enschede) hatte mit Schüssen aus dem linken Sechzehner Glück, als Tore nur knapp daneben gingen. Die Partie endete mit dem 2:1-Sieg für Freiburg, der sich auf die frühere Führung und die bessere Konversion der Standards zurückzuführen hat.