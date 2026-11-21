Dario Rohrbach verrät seine Sportpsychologie-Methoden. Visualisierung und automatisiertes Handeln helfen dem SC-Bern-Spieler bei der Umsetzung seiner Ziele.

Dario Rohrbach kehrt in die Nationalliga zurück und trägt seit der aktuellen Spielzeit das Trikot des SC Bern. Der 28-jährige Angreifer stand zuvor vier Jahre lang bei den SCL Tigers unter Vertrag und gilt als erfahrene Stütze der Offensive. Die Zusammenarbeit mit der Sportpsychologie hat sich für den Luzerner als entscheidender Faktor für seine aktuelle Form gezeigt. Seine Methoden reichen von detaillierter Visualisierung bis hin zum automatisierten Reagieren in kritischen Spielsituationen.

Verletzungsprobleme und Vereinswechsel

Die Rückkehr zum SC Bern ist von einer gewissen Ungewissheit regarding seiner körperlichen Verfassung überschattet. Der Klub gab an, dass Rohrbach in jüngster Zeit pausieren musste. Als Grund wurden «Lower-body»-Beschwerden angegeben, nachdem zuvor Spekulationen über muskuläre Probleme im Umlauf waren. Der Wechsel wurde bereits im Sommer 2025 bekannt gegeben, also vor der letzten Saison. Dies war für den 28-Jährigen eine einzigartige Situation in seiner Karriere, da er so früh einen Vertrag an einem neuen Ort unterzeichnete. Er betonte jedoch, dass das schnelle Tempo des Sports mit zwei bis drei Spielen pro Woche keine Zeit für lange Reflexionen lasse.

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Vorbereitung und mentale Strategien

Ein zentraler Bestandteil seiner Vorbereitung ist die Arbeit im mentalen Bereich. Rohrbach arbeitet seit Jahren mit einem Mentaltrainer zusammen, was ihm enorm geholfen habe, sich auf die Challenge beim SC Bern vorzubereiten. Ein wichtiges Instrument ist das Visualisieren. Dabei stellt er sich vor, wie er bestimmte Situationen löst oder eine Aktion ausführt, um im entscheidenden Moment optimal vorbereitet zu sein. Er ergänzt diese geistige Übung durch das Aufschreiben von Dingen, die er sich einprägen muss, um sicherzustellen, dass die richtige Reaktion im richtigen Moment automatisch abläuft.

Automatisierung und positiver Selbsttalk

Neben der Visualisierung setzt Dario Rohrbach stark auf das Automatisieren von Bewegungen und Entscheidungen. Das Ziel ist es, in bestimmten Situationen instinktiv das Richtige zu tun, ohne im Spiel selbst noch über das Training nachdenken zu müssen. Er erklärte, dass man während eines Matches keine Zeit habe, zu überlegen, wie man etwas trainiert hat. Stattdessen müsse man im Unterbewusstsein die richtigen Entscheidungen treffen. Er nutzt dazu sogenannte Trigger-Points, also ein oder zwei Sätze, die er sich vor jedem Match selbst einredet, um den richtigen Zustand zu erreichen.

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Körperhaltung und Selbstvertrauen

Rohrbach weist darauf hin, dass eine negative Körperhaltung und ständiges negatives Selbstgespräch die Leistung beeinträchtigen können. Er hat gelernt, diese negativen Muster zu durchbrechen und sein Selbstvertrauen zu festigen, das er in den letzten Jahren bei den SCL Tigers aufgebaut hat. Dieses Selbstvertrauen sei etwas, das man nicht einfach so verliere. Durch die Wiederholung und das Training wisse er genau, was in welcher Situation zu tun ist. Es geht nicht darum, plötzlich besser zu schießen oder schneller zu laufen, sondern darum, die im Training gelernten Fähigkeiten unter Druck umzusetzen.

Ambitionen und neue Herausforderungen

Trotz der gesundheitlichen Probleme, die ihn in den letzten 17 Spielen der bisherigen Regular Season teilweise ausfielen, sieht der SC Bern den Transfer als Erfolg. Dario Rohrbach betont, dass die Atmosphäre beim SC Bern anders sei als in Langnau, aber ebenfalls familiär. Es herrsche Aufbruchstimmung, und die langfristigen Ziele sowie die Erwartungshaltungen seien deutlich höher. Der Spieler möchte eine neue Geschichte schreiben und die Vergangenheit hinter sich lassen. Er bezeichnet sich selbst als Kopfmenschen, der viel nachdenkt und die mentale Arbeit benötigt, um die kontinuierlichen Herausforderungen des professionellen Eishockeys zu bewältigen.