SC Bern blamiert sich beim Tabellenletzten Ajoie: 0:4-Pleite mit Ansage

Der SC Bern erlebt eine bittere Niederlage gegen den Tabellenletzten Ajoie und verliert deutlich mit 0:4. Die Leistung der Berner war enttäuschend, die Offensive harmlos und die Defensive anfällig. Trainer Jussi Tapola zeigt sich frustriert über den Auftritt seiner Mannschaft. Die Alarmsignale sind deutlich zu vernehmen.

Der SC Bern erlebte beim Tabellenletzten Ajoie einen Abend zum Vergessen. Nach einem völlig uninspirierten Auftritt verloren die Berner deutlich mit 0:4. Cheftrainer Jussi Tapola konnte die Enttäuschung nach dem Spiel nicht verbergen, ein Resultat, das die Fans und das Team gleichermaßen schockierte. Das Wochenende des SCB begann mit einem kuriosen Zwischenfall: Die Berner, in ihren gelben Auswärts-Jerseys angereist, trafen auf Ajoie , das ebenfalls in Gelb spielte.

Der Grund: Ajoie wollte seine speziellen dritten Leibchen tragen, vergaß aber, die Liga und den Gegner zu informieren. Die Jurassier mussten daraufhin in die schwarzen Heimfarben wechseln. Dieser ungewöhnliche Start zum Spiel war jedoch nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was folgen sollte.\Die Tore für Ajoie fielen wie reife Früchte. Hazen brachte Ajoie in der 19. Minute in Führung, gefolgt von Wick, Robin und Gauthier, die den Vorsprung im zweiten Drittel auf 4:0 ausbauten. Berns Abwehr agierte löchrig, und die Offensive fand kaum statt. Die Berner spielten ohne Biss, ohne Kreativität und ohne erkennbare Leidenschaft. Trainer Tapola versuchte, mit Wechseln und Umstellungen gegenzusteuern, aber ohne Erfolg. Sandro Zurkirchen gab sein SCB-Debüt im Tor, konnte die Niederlage aber auch nicht mehr abwenden. Die wenigen Torchancen, die sich Bern erarbeitete, wurden kläglich vergeben. Die Leistung des SCB war an diesem Abend von allen guten Geistern verlassen. Das Team wirkte ideenlos und die Abstimmung zwischen den Spielern war nicht vorhanden. \Die Niederlage gegen den Tabellenletzten ist ein deutliches Alarmsignal. Die fünf erzielten Tore in fünf Spielen sprechen eine klare Sprache. Berns Offensive hat große Probleme, Torchancen zu kreieren und zu nutzen. Die Unfähigkeit, gegen einen Gegner wie Ajoie, der zwar tapfer verteidigte, aber nicht übermäßig stark war, kaum gefährliche Aktionen zu entwickeln, ist beunruhigend. Die Defensive offenbarte ebenfalls Schwächen, und die Gegentore fielen zu leicht. Die Fans dürften mit dem bisherigen Saisonverlauf unzufrieden sein, da die Erwartungen an den SCB hoch sind. Die Vereinsführung und das Trainerteam müssen nun dringend nach Lösungen suchen, um die Probleme in Angriff und Abwehr zu beheben. Es gilt, die Mannschaft wieder zu motivieren und die Spieler auf ihr Leistungspotenzial zu bringen, damit der SCB bald wieder zu alter Stärke zurückfindet und seinen Ansprüchen gerecht werden kann. Die Alarmglocken läuten nicht nur wegen der Niederlage, sondern auch wegen der Art und Weise, wie sie zustande kam. Die fehlende Kreativität im Spielaufbau und die mangelnde Chancenverwertung sind die größten Baustellen, an denen gearbeitet werden muss





