SBL-Liegenschaft Riedmatt: 82 Wohnungen im nächsten Jahr

Die SBL-Liegenschaft Riedmatt wird im nächsten Jahr aufgestockt. Über dem Attikageschoss wird eine weitere Etage mit acht zusätzlichen Wohneinheiten gebaut, die denselben Grundriss aufweisen wie im bisherigen Attikageschoss. Das zusätzliche Geschoss war von Anfang an vorgesehen und wurde ermöglicht durch das neue Gesetz.

Damit wächst die Anzahl Wohnungen in der SBL-Liegenschaft Riedmatt nächstes Jahr von 74 auf 82. Erst sechs Jahre sind vergangen, seit die Genossenschaft SBL in Ebikon an der Riedmattstrasse ein neues Wohn- und Geschäftshaus mit 74 Wohnungen zum Bezug freigab.

Doch im kommenden Jahr wird das Gebäude bereits aufgestockt – die Baubewilligung liegt vor. Vorgesehen ist über dem Attikageschoss eine weitere Etage mit acht zusätzlichen Wohneinheiten, die denselben Grundriss aufweisen wie im bisherigen Attikageschoss. Damit steigt die Anzahl Wohnungen auf total 82.

«Das ist ein gutes Beispiel für Verdichten durch Aufstocken», wird Hugo Odermatt, Präsident der SBL-Baukommission, in einer Mitteilung zitiert. Das zusätzliche Geschoss war von Anfang an vorgesehen, wie dem SBL-Magazin vom November zu entnehmen ist.

Jedoch verunmöglichte die damals gültige Bau- und Zonenordnung die geplante Gebäudehöhe. Inzwischen ist das neue Gesetz gültig. Das zusätzliche Attikageschoss wird in Holzbauweise erstellt. Kostenpunkt: über fünf Millionen Franken.

Ein viel grösseres Projekt realisiert die SBL derzeit für 60 Millionen Franken in der Luzerner Hochhüsliweid. Dort entstehen 103 Wohnungen, vornehmlich für Familien. In wenigen Wochen beginnt das Aufrichten des Holzbaus. Die ersten Wohnungen sind ab Herbst 2027 bezugsbereit.

Die Wohnbaugenossenschaft SBL investiert in einen grossen Wohnkomplex mit 82 Wohnungen in Ebikon. Die Lage soll ein «urbanes Publikum» ansprechen





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