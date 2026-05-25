SBB-Zug von Zürich nach Lausanne: Überbelegung führt zu Sitzplatzproblemen

Ein SBB-Zug von Zürich nach Lausanne blieb stehen, weil zu viele Passagiere ohne Sitzplatz waren. Freiwillig Ausgestiegene erhalten keine Entschädigung.

Wegen Überbelegung blieb ein SBB-Zug von Zürich nach Lausanne stehen – Passagiere ohne Sitzplatz wurden gebeten auszusteigen. Freiwillig Ausgestiegene erhalten laut SBB keine Entschädigung. Es hat zu viele Leute.

Wer im Gang steht und keinen Sitzplatz hat, wird gebeten auszusteigen. Die SBB erklärt, warum Überbelegung zum Problem werden kann: Im Notfall muss eine schnelle Evakuation möglich sein. Wenn die Gänge im Zug mit Gepäck und Reisenden blockiert sind, kann dies nicht gewährleistet werden. Die Kundenbegleiter können allerdings anordnen, dass der Zug nicht abfährt, wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist.

Freiwillige, die den Zug verlassen, gebe es aber immer. Entschädigung erhalten diese Personen keine. Laut dem Unternehmen kommt eine solche Situation wie am vergangenen Freitag aber selten vor. Bei den Zügen durch den Gotthardbasistunnel kommt es bei 1 von ungefähr 850 Zügen vor, dass Passagiere aus Sicherheitsgründen aussteigen müssen.

Um die Fallzahl so gering wie möglich zu halten, setzt die SBB auf Lenkung mittels Auslastungsprognose sowie Zusatzzügen an besonders frequenzreichen Tagen wie Auffahrt oder Ostern. Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente direkt an die 20-Minuten-Redaktion. Sendest du uns Fotos oder Videos, die zu einem neuen Beitrag führen, erhältst du eines von vier Geschenken.

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