Die SBB führt ein neues Produktionsmodell für den Einzelwagenladungsverkehr ein, um die Effizienz zu steigern und langfristig einen eigenwirtschaftlichen Güterverkehr zu erreichen. Bei den rund 200 betroffenen Mitarbeitenden geht es mehrheitlich um Arbeitsortwechsel, Kündigungen sind selten.

Die Schweizerische Bundesbahnen ( SBB ) wollen ihren Güterverkehr wirtschaftlicher gestalten und haben dazu ein neues Produktionsmodell eingeführt. Ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember soll der Einzelwagenladungsverkehr (EWLV) deutlich effizienter werden, um langfristig die AU engenAuslastung zu erhöhen und die Kosten zu senken.

Wie die SBB in einer Mitteilung am Dienstag bekannt gaben, sind rund 200 Mitarbeitende von den Veränderungen betroffen. Dabei handelt es sich mehrheitlich um Arbeitsortwechsel, während Kündigungen nur die Ausnahme darstellen. , Ziel der Neuausrichtung ist es, bis zum Jahr 2033 einen eigenwirtschaftlichen Güterverkehr zu erreichen, wie vom Bund als Eigentümer der SBB gefordert. Gleichzeitig soll das nationale Angebot gesichert und Güter dort transportiert werden, wo eine konkrete Nachfrage der Kunden besteht.

Der EWLV umfasst die Sammlung von einzelnen Güterwagen oder Wagengruppen verschiedener Kunden, die dann gemeinsam zum Zielort transportiert werden. Der Schienengüterverkehr der SBB kämpft seit Jahren mit Defiziten und sieht in der Umstrukturierung eine Chance, die Effizienz zu steigern und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. , Durch die Einführung des neuen Produktionsmodells erwartet die SBB nicht nur eine Steigerung der Auslastung, sondern auch eine Verbesserung der Logistik und der Lieferzeiten.

Die Änderungen beim EWLV sollen dabei eine zentrale Rolle spielen, um die Transportkosten zu optimieren und die Dienstleistungen kundenorientierter auszurichten. Langfristig könnte dies auch dazu beitragen, den Umweltvor





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