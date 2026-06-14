SBB-Sprachregelung kritisiert: Sprachprobleme zwischen Lokführern und Betriebszentrale führten zu Kollision

Die Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hat untersucht, warum Deutschsprachige Lokführer und die Betriebszentrale in Renens nicht verstehen konnten. Die Ursache lag nicht in technischen Problemen, sondern in Verständigungsproblemen. Die SBB müssen ihre Sprachregelung überprüfen und möglicherweise anpassen.

Am 12. August 2025 kam es in Neuenburg-Vauseyon an einer Kollision zwischen einem Güter- und einem Regionalzug. Ursache war ein Sprachproblem: Deutschsprachige Lokführer konnten sich nicht verständigen mit der französischsprachigen Betriebszentrale in Renens.

Sie kamen rund 50 Meter vor dem Regionalzug zum Stillstand. Laut einem Bericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) lag die Ursache nicht bei der Technik, sondern bei Verständigungsproblemen zwischen Lokführern und Betriebszentrale. Als die Lokführer die Situation per Funk mit der Betriebszentrale klären wollten, kam es zu erheblichen Kommunikationsproblemen. Laut Funkprotokoll reagierte einer der Lokführer mehrfach mit «pas compris» («nicht verstanden») und verlangte eine deutschsprachige Ansprechperson.

Die Antwort aus der Zentrale lautete: «Personne ne parle allemand sur ce secteur» («Niemand spricht hier Deutsch»). Der Fahrdienstleiter sprach angesichts des «riesigen Chaos» von einer kritischen Situation. Erst mit Hilfe einer weiteren Person konnte die Kommunikation auf Hochdeutsch sichergestellt und die Gefahr gebannt werden. Obwohl der Bund für Lokführer ausreichende Sprachkenntnisse vorschreibt, verlangen die SBB intern in der zweiten Landessprache lediglich Niveau A1 mit Fachvokabular.

Die beiden betroffenen Lokführer hatten die entsprechenden Prüfungen bestanden. Dennoch seien sie laut Sust «nicht in der Lage gewesen, die Situation in der französischen Amtssprache sicher abzuwickeln». Die Ermittler kommen zu einem klaren Schluss: Die Sprachregelung der SBB erfüllt die gesetzlichen Anforderungen nicht. Das Bundesamt für Verkehr kündigt deshalb verstärkte Kontrollen der Sprachkompetenzen an.

Die SBB bezeichnen den Vorfall in der «SonntagsZeitung» zwar als Einzelfall, wollen die Kritik der Sust aber ernst nehmen und ihre Vorgaben überprüfen sowie bei Bedarf anpassen





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