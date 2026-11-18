Die SBB will den Zugfahrplan ab den 2030er-Jahren an die tagesabhängige Nachfrage anpassen. Ein neues System berücksichtigt Baustellen und Güterverkehr.

Die SBB Network AG bereitet eine fundamentale Umgestaltung des Schweiz er Schienennetzes vor. Ab den 2030er-Jahren soll der Zugfahrplan nicht mehr starr sein, sondern sich dynamisch an die tatsächliche Nachfrage anpassen. Dieses innovative Konzept zielt darauf ab, die Kapazität des Netzes zu maximieren, indem zusätzliche Züge an Tagen mit hohem Verkehrsaufkommen eingesetzt werden.

Dynamische Anpassung statt starrer Pläne

Bisher ist der Fahrplan weitestgehend fixiert. Das neue System, das aktuell entwickelt wird, ermöglicht eine tagesabhängige Flexibilisierung. Die Schweizer Tageszeitung "Schweiz heute" berichtet am Mittwoch darüber, dass diese Änderungen frühestens Anfang der 2030er-Jahre realistisch umsetzbar sind. Ziel ist es, Züge gezielt dort einzusetzen, wo sie dringend benötigt werden. Wenn viele Leute unterwegs sind, wie etwa an Werktagen oder zu bestimmten Reisezeiten, kann das Angebot erhöht werden.

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Die Technologie hinter dieser Entwicklung basiert auf einem neuen Planungssystem. Dieses berücksichtigt Baustellen und Netz-Einschränkungen pro Tag separat. Bisher mussten Einschränkungen oft langfristig geplant werden, was zu Inflexibilität führte. Die neue Software erlaubt es, tägliche Schwankungen in der Netzverfügbarkeit automatisch zu verarbeiten. Dadurch entsteht ein agilerer Fahrplan, der besser auf reale Gegebenheiten reagiert als die bisherigen statischen Modelle.

Güterverkehr und technische Machbarkeit

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Reform ist die integrierte Betrachtung des Güterverkehrs. Bislang waren Personen- und Güterverkehr oft getrennt geplant, was zu Konflikten auf stark genutzten Strecken führen konnte. Das neue System soll beide Ströme besser koordinieren. Dies ist besonders sinnvoll, wenn auf stark genutzten Strecken mehr Züge fahren sollen, ohne die Effizienz zu gefährden.

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Sabrina Schellenberger, Sprecherin der SBB Network AG, bestätigt gegenüber "Schweiz heute", dass die technische Machbarkeit dieses Ansatzes bereits nachgewiesen wurde. Es ist gelungen, einen Fahrplan in einer nützlichen Rechenzeit automatisiert aufzubauen. Dieser Fortschritt ist entscheidend, da die manuelle Erstellung solcher komplexer, tagesabhängiger Pläne sonst unmöglich wäre. Die Automatisierung reduziert die Planungszeit erheblich und erhöht die Präzision.

Kritik und Akzeptanz im Publikum

Trotz der technischen Fortschritte stösst das Konzept nicht auf uneingeschränkte Zustimmung. Einige Nutzer sind skeptisch, weil der Fahrplan für sie planbar bleiben sollte. Die Vorhersehbarkeit ist ein Kernbestandteil der Schweizer Qualität im öffentlichen Verkehr. Wenn sich die Abfahrtszeiten oder Zuganzahl je nach Tag ändern, kann dies bei Pendlerinnen und Pendlern zu Verwirrung führen. Die SBB muss in der Zukunft transparent kommunizieren, wie sich diese Dynamik auf den täglichen Gebrauch auswirkt.

Die Einführung dieses Systems markiert einen Paradigmenwechsel in der Verkehrspolitik der Schweiz. Es geht nicht nur um mehr Züge, sondern um intelligente Allokation von Ressourcen. Durch die Berücksichtigung von Baustellen und Netz-Einschränkungen für jeden Tag separat, können Engpässe besser vermieden werden. Dies könnte langfristig die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit des Netzes erhöhen, vorausgesetzt die Kommunikation mit den Fahrgästen stimmt.

Ausblick und nächste Schritte

Die SBB Network AG wird das Konzept weiterentwickeln, um es bis Anfang der 2030er-Jahre einsatzbereit zu machen. In dieser Zeit sollen Pilotprojekte oder schrittweise Einführungen auf bestimmten Strecken erfolgen. Die Erfahrung zeigt, dass solche grossen IT-Systeme in der Eisenbahn lange Testphasen benötigen. Dennoch ist die Vision klar: Ein Fahrplan, der lebt und sich der Nachfrage anpasst, anstatt starr zu sein.

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Für die Reisenden bedeutet dies eine Zukunft, in der Züge dann kommen, wenn sie wirklich gebraucht werden. Dies könnte die Auslastung optimieren und Leerfahrten reduzieren. Gleichzeitig bleibt die Herausforderung bestehen, die Planbarkeit für den Nutzer zu gewährleisten. Die SBB steht vor der Aufgabe, die Vorteile der Flexibilität mit der gewohnten Verlässlichkeit in Einklang zu bringen. Nur so kann das Vertrauen der Bevölkerung in das neue System gestärkt werden.