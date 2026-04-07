SBB-Mitarbeiter nach Auseinandersetzung fristlos gekündigt: Gericht bestätigt Rechtmäßigkeit

Das Bundesverwaltungsgericht hat die fristlose Kündigung eines SBB-Mitarbeiters nach einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem Fahrgast bestätigt. Der Vorfall ereignete sich im Bahnhof Luzern und führte zu weitreichender medialer Aufmerksamkeit. Das Gericht wies die Berufung des Mitarbeiters ab und bestätigte die Rechtmäßigkeit der Entscheidung der SBB.

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem SBB -Mitarbeiter und einem Fahrgast im Herbst 2024 hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die fristlose Kündigung des Mitarbeiters rechtmässig war. Der Vorfall ereignete sich im Bahnhof Luzern und zog weitreichende mediale Aufmerksamkeit nach sich, nachdem Videos des Geschehens in den Medien verbreitet wurden.

Der betroffene Mitarbeiter, der damals als Kundenbegleiter und Zugführer tätig war, hatte den alkoholisierten Fahrgast mehrfach von der Tür eines abfahrbereiten Zuges zurück auf den Bahnsteig gestoßen und ihm anschließend mehrere Fausthiebe versetzt. Die Auseinandersetzung eskalierte, wobei der Mitarbeiter auch dann nicht von weiteren Schlägen abließ, als der Fahrgast bereits am Boden lag. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte in seinem am Dienstag veröffentlichten Urteil, dass die fristlose Kündigung durch die SBB zulässig war. Dabei berücksichtigte das Gericht sowohl die Aggressionen und Drohungen, die von dem Fahrgast ausgingen, als auch die klaren Erkenntnisse, die aus dem Videomaterial der Transportpolizei gewonnen werden konnten. Die Analyse der Aufnahmen widerlegte die Darstellung des Mitarbeiters, er habe sich lediglich verteidigt. Stattdessen stellte das Gericht fest, dass der Mitarbeiter gegen den Verhaltenskodex der SBB-Mitarbeiter verstossen hatte und seinen Pflichten als Zugführer nicht nachgekommen war.\Die Entscheidung des Gerichts basierte auf einer detaillierten Analyse des Vorfalls und der beteiligten Personen. Neben der physischen Gewalt, die der Mitarbeiter anwandte, wurde auch die Position des Mitarbeiters innerhalb der SBB berücksichtigt. Als Zugführer trug er eine besondere Verantwortung für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Fahrgäste sowie für die Einhaltung der Verhaltensrichtlinien. Das Gericht betonte, dass der Mitarbeiter mit seinem Verhalten das Vertrauen in seine Fähigkeit, diese Verantwortung zu tragen, nachhaltig erschüttert hatte. Die Tatsache, dass sich ein Lehrling am Ort des Geschehens befand, wurde ebenfalls als erschwerender Umstand gewertet. Die SBB argumentierte, dass die fristlose Kündigung angesichts der Schwere der Verfehlung, dem Ausmaß der Gewaltanwendung und der Verletzung der Unternehmenswerte unumgänglich gewesen sei. Das Gericht folgte dieser Argumentation und bestätigte die Rechtmäßigkeit der Kündigung. Die Entscheidung verdeutlicht die hohe Bedeutung von Gewaltfreiheit und der Einhaltung von Verhaltensstandards im öffentlichen Personennahverkehr und unterstreicht die Verantwortung der Mitarbeiter, Vorbildfunktionen zu übernehmen und deeskalierend zu wirken, anstatt Gewalt anzuwenden.\Die Reaktion in der Öffentlichkeit auf den Vorfall war gemischt. Während einige Kommentatoren Verständnis für die Situation des Mitarbeiters zeigten und argumentierten, er habe lediglich andere Fahrgäste schützen wollen, betonten andere die Notwendigkeit, Gewalt in jeglicher Form zu verurteilen und die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien zu gewährleisten. Die Diskussion beleuchtete auch die Herausforderungen, denen Zugbegleiter und andere Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs ausgesetzt sind, insbesondere wenn sie mit alkoholisierten oder aggressiven Personen konfrontiert werden. Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts stellt somit nicht nur einen Einzelfall dar, sondern wirft auch grundlegende Fragen nach der angemessenen Reaktion auf Gewalttaten, der Verantwortung von Mitarbeitern im öffentlichen Dienst und dem Schutz von Fahrgästen und Personal auf. Das Urteil zeigt, dass Gewaltanwendung am Arbeitsplatz, insbesondere wenn sie durch einen Mitarbeiter der SBB ausgeübt wird, schwerwiegende Konsequenzen haben kann und die fristlose Kündigung rechtfertigen kann, selbst wenn der Mitarbeiter argumentiert, er habe sich lediglich verteidigt. Der Fall unterstreicht die Bedeutung von Schulungen zur Deeskalation und Konfliktbewältigung für Mitarbeiter im öffentlichen Nahverkehr





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