Die ehemaligen SBB‑Abteilungsleiterin Roman Frei und vier Komplizen werden wegen Betrug, Geldwäsche und Urkundenfälschung angeklagt. Dabei soll ein komplexes Netzwerk von Scheinfirmen die SBB um rund 8,7 Million Franken geschädigt haben.

In Bellinzona steht ab heute der ehemalige SBB ‑Abteilungsleiter Roman Frei vor dem Bundesstrafgericht. Ihm wird vorgeworfen, die Schweizerischen Bundesbahnen während seiner Anstellung im Unterhalt des Rollmaterials zwischen 2007 und 2024 um mehrere Millionen Franken geschädigt zu haben.

Manipulation im SAP-System und gefälschte Rechnungen

Die Anklage konzentriert sich auf einen Gesamtbetrag von rund fünf Millionen Franken, die als Ergebnis von gefälschten Bestellungen, Scheinfirmen und Unterdrückung von Zahlungs­kontrollen aus dem SAP‑System der SBB stammen. Der Höhepunkt des Falls ist ein kombinierter Mord an Vertrauen und Krypto­nomenetik. Freis Strategie war einfach, aber effektiv: Er konnte innerhalb des SAP‑Systems eigene Anfragen stellen, obwohl er nicht im Einkauf tätig war. Die geprüften Angaben - Lieferant, Bestellnummer und Betrag - wurden manipuliert, sodass die abgezogenen Mittel der SBB entgleist.

Also read Vernissage in Basel: BaZ-Autor Markus Wüest präsentiert seinen vierten «Coiffeur-Roman»

Es gab keine Eingangskontrolle der Waren, da die Forderungen als "beim Lieferanten vernichtet" verzeichnet wurden. Die ersten Rechnungen betrugen rund 52.000 Franken; später sowie höhere Posten von 384.480, 409.260 und 452.340 Franken kamen an. Die Summen, die heute in den Bericht der Anklage fallen, liegen bei etwas unter 5 Million Franken, wobei die älteren Beträge verjährt sind. Freis Schwester Monika und drei Geschäftspartner - Martin Lüthi, Beat Studer und Werner Huber - spielen eine zentrale Rolle.

Monika, 64, wurde als alleinige Verwaltungsrätin in drei Firmen eingesetzt. Sie erhielt über 14 750 Franken und unterschrieb von ihrem Bruder gefälschte Dokumente. Lüthi und Studer stellten laut Anklage ihre Firmen als Rechnungssteller zur Verfügung und erhielten jeweils 134 000 bzw. 32 000 Franken. Huber, 69, in Florida, täuschte einen Warenhandel vor, um die Scheinfirmen als legitime Handelsbetriebe erscheinen zu lassen; dafür behielt er rund 20 % bis zu 413 000 Franken des Erlöses.

Advertisement

Luxusgüter Immobilien und Waffensammlung

Der Geldfluss war keineswegs limitiert auf die SBB. Freis Konto wurde zugunsten von Luxusgütern und Immobilien benutzt. Im Kanton Solothurn kaufte er im Jahr 2011 ein Grundstück für 446.460 Franken. Danach folgte ein Haus in Florida, welches er 2020 für 401.606 US‑Dollar erzielte, wobei er die Erlöse in einen Pool und neue Duschen investierte.

Weiterhin kauften sich 13 Fahrzeuge - darunter ein 395.235 Franken teurer Lamborghini Gallardo - und führte Aktiengeschäfte in Millionenhöhe durch. Laut Anklage wurden auch Darlehen in Höhe von 470.500 Franken aufgenommen. Die Hausdurchsuchung im Zusammenhang mit der Strafanzeige brachte ungeheure Entdeckungen. Unter anderem fand die Polizei 24 Schusswaffen, darunter Sturmgewehre, Flinten, Großkaliber-Revolver und Präzisionsgewehre mit Zielfernrohr und Schalldämpfer.

Rückerstattung Forderung Bundesanwaltschaft und Unschuldsvermutung

Ein verbotenes Klappmesser mit Federunterstützung, das er angeblich 2013 im Set mit einer Schusswaffe erworben haben soll, wurde ebenfalls entdeckt. Zum Zeitpunkt der Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung für alle fünf Angeklagten, obwohl Frank, die Schwester und die drei Geschäfts­partner unterschiedliche Verteidigungen vorbringen oder sich gar nicht äußern. Die Bundesanwaltschaft fordert, dass Frei die vollen 5 038 285,90 Franken plus Zinsen zurückzahlen muss, mit denen er die SBB geschädigt hat, während die Helfer Teilsummen verantworten.

Derzeit sind auf neun gesperrten Konten etwa 535.000 Franken gesichert, während weitere Vermögenswerte, darunter blockierte Liegenschaften und Darlehen, noch ausgewertet werden müssen. Die Verjährung löschte bereits Zahlungen aus dem Jahr 2011, die im April bis Juni 2026 eingetreten wären. Zusammenfassend zeigt der Fall, wie ein Verwaltungs­innerer die Kontrollstrukturen der SBB ausnutzen und zugleich ein komplexes Finanznetzwerk zum Vorteil eigener Interessen aufbauen kann. Der Prozess in Bellinzona wird die Haftbarkeit dieser Personen und die Höhe der möglichen Strafen endgültig klären.