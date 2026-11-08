SBB-Gepäcknot: Mehr Koffer, weniger Platz im Zug

Die SBB verzeichnet 1,43 Millionen Reisende im Jahr 2025. Überfüllte Gepäckablagen und lange Gänge gefährden die Sicherheit und erhöhen den Druck auf das Zugpersonal.

Die Zahl der täglichen Reisende n bei der SBB ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und hat im Jahr 2025 einen Wert von 1,43 Millionen erreicht. Dieses massive Wachstum führt dazu, dass der verfügbare Stauraum in den Zügen zunehmend unter Druck gerät. Immer mehr Fahrgäste versuchen, große Koffer, Rucksäcke und weitere Gepäck stücke in den engen Wagenunterkünften zu verstauen. Oft bleibt dabei kaum noch Raum für andere Fahrgäste oder für die sicheren Fluchtwege, die zwingend freigehalten werden müssen.

Überfüllte Gepäckregale und blockierte Gänge

Das Problem zeigt sich konkret, wenn Touristen oder Pendler vor vollen Gepäckablagen stehen. In einem Eurocity-Zug am Hauptbahnhof Zürich Richtung Lindau Reutin in Deutschland scheiterten asiatische Touristen daran, sechs Koffer unterzubringen. Dreistöckige Regale am Wageneingang waren bereits voll, und die Ablage über den Sitzen war für die großen Koffer zu schmal. Ähnliche Situationen entstehen ständig, wenn andere Fahrgäste riesige Pakete oder viele Koffer vor den Gepäckablagen abstellen, da sie keine andere Option sehen.

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Sicherheit geht vor Bequemlichkeit

Gepäcknot ist nicht nur ärgerlich, sondern birgt ernste Sicherheitsrisiken. René Zürcher, Gewerkschaftssekretär der Gewerkschaft Transport, betont, dass es für das Personal absolut wichtig ist, dass Türen und Gänge jederzeit frei bleiben. Eine Blockierung dieser Bereiche durch übermäßiges Gepäck gefährdet die Evakuierungsmöglichkeiten im Notfall. Die SBB stellt fest, dass die Anzahl und die Größe der mitgeführten Gepäckstücke deutlich zugenommen haben, was die Arbeit des Personals erschwert und die Gefahr von Unfällen erhöht.

Keine Obergrenze für Koffer, aber Ticketpflicht im Gespräch?

Laut den Angaben der SBB und der Branchenorganisation Alliance SwissPass gibt es aktuell keine feste Obergrenze für die Anzahl der Gepäckstücke, die ein Fahrgast mitführen darf. Philipp Bosshard, Sprecher der Alliance SwissPass, erklärt, dass Reisende ihr Gepäck selbstständig und sicher verstauen müssen. Sollte kein Platz verfügbar sein, könnten sie sich an das Zugpersonal wenden. Eine Ticketpflicht pro Koffer, wie sie bereits für E-Trottis diskutiert wird, ist für das Reisegepäck aktuell nicht vorgesehen. Dennoch wird die Situation von einigen als untragbar empfunden.

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Optimierung des Raumkonzepts in neuen Fahrzeugen

Die SBB versucht, dem Platzmangel durch technische und konzeptionelle Optimierungen entgegenzuwirken. Mediensprecherin Sabrina Schellenberg betont, dass der Raum für Gepäck, Kinderwagen und Velos in den letzten Jahren bereits deutlich erhöht und optimiert wurde. Bei künftigen Fahrzeugbeschaffungen sind je nach Zugtyp und Einsatz weitere Ausbauten geplant. Die Herausforderung besteht darin, eine ausgewogene Balance zwischen zusätzlichem Stauraum und der Anzahl der Sitzplätze zu finden, da mehr Stauraum oft zu weniger Plätzen für sitzende Fahrgäste führt.

Herausforderung bei stark ausgelasteten Verkehrsspitzen

Besonders problematisch ist die aktuelle Situation bei stark ausgelasteten Zügen und zu Hauptreisezeiten. Wenn viele Reisende gleichzeitig mit großen Koffern, Kinderwagen oder Velos unterwegs sind, kollidieren die Bedürfnisse verschiedener Gruppen um den knappen Raum. Sabrina Schellenberg bestätigt, dass diese Konzentration von sperrigem Gepäck den vorhandenen Platz schnell an seine Grenzen bringt. Die SBB bleibt dran und beobachtet die Entwicklung, während sie nach langfristigen Lösungen für die Infrastrukturanpassung sucht, ohne die Sicherheit der Fluchtwege zu gefährden.