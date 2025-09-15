Artikel über die planmässige Erneuerung der Schienen im Gotthard-Tunnel, die Beschränkung des Post-Kerngeschäftes und die Warnung des scheidenden Luftwaffenchefs vor einem drohenden Krieg in Europa.

Die Schweizerischen Bundesbahnen ( SBB ) müssen bis 2034 im Gotthard tunnel 228 Kilometer Schienen ersetzen. Das Projekt, welches als „ein Projekt der Superlative“ bezeichnet wird, startete früher als geplant und soll zwischen 2032 und 2034 abgeschlossen werden. Dieser frühere Zeitpunkt ist auf die höhere Anzahl Züge im Tunnel zurückzuführen als ursprünglich angenommen.

Die SBB äußern sich noch nicht dazu, wie der Austausch den Bahnbetrieb beeinträchtigt, geschätzt werden die Kosten zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Milliarden Franken. \Meanwhile, die Politik strebt eine Beschränkung der Post auf ihr Kerngeschäft an. Für Post-Konzernchef Alex Glanzmann wäre das ein fataler Eingriff. Seit Jahren sinken die Briefmengen und die PostClosing die Lücke durch Einnahmen aus Nebengeschäften wie Handy-Abos, digitalen Plattformen oder weiteren Dienstleistungen. Ohne diese Möglichkeit müsste die Grundversorgung entweder jährlich mit 300 Millionen Franken subventioniert oder durch massiven Stellenabbau gesichert werden, so Glanzmann im Interview mit der SonntagsZeitung. Der Post-Chef betont, dass die Post 85 Prozent ihrer Erträge im freien Markt erwirtschaftet und die zusätzlichen Angebote notwendig sind, um das dichte Filialnetz und die Versorgung in allen Regionen zu finanzieren. Rein betriebswirtschaftlich wären viele Filialen ohne gesetzliche Vorgaben längst geschlossen worden. Prozentueller Eingriffe würden demnach nicht nur die Post, sondern das gesamte Service-public-Modell infrage stellen. Glanzmann plädiert für mehr Handlungsspielraum, um die Grundversorgung an die digitale Realität anzupassen. \Der scheidende Luftwaffenchef Peter Merz erwartet keine Entspannung der Sicherheitslage in Europa in den kommenden Jahren. „Die Sicherheitslage in Europa ist brandgefährlich. Wir rechnen ab 2028 mit einer Ausweitung des Kriegs in der Ukraine nach Westeuropa. Wir müssen handeln“, sagt Merz im SonntagsBlick-Interview. Merz war von 2021 bis 2025 Luftwaffenchef und wechselt im Oktober zur Flugsicherung Skyguide. Merz geht nicht davon aus, dass die russischen Drohnen, die in den polnischen Luftraum eingedrungen sind, ein Versehen waren. Die Schweiz sei aktuell einem russischen Drohnenangriff nicht gewachsen, sagt Merz: „Die F/A-18, die bei uns in Betrieb sind, können auf diese Distanz keine Drohnen orten.“ Umso wichtiger sei es, „dass wir die F-35 und die bodengestützten Systeme erhalten, vor denen die Drohnen nicht mehr sicher sind“. \Die Beschaffung des F-35 kommt der Schweiz deutlich teurer zu stehen als geplant. Bis zu 1,3 Milliarden Franken könnten die Mehrkosten betragen. Das VBS prüft derzeit Möglichkeiten, um die Kosten der Erneuerung der Luftwaffe zu senken. Eine Variante: Der Bund könnte weniger Flugzeuge kaufen. Wie das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) gegenüber der Zeitung bestätigt, seien die USA bereit, eine kleinere Bestellung der Schweiz zu akzeptieren. Die Frage ist, ob sich das Parlament zu einer solchen Reduktion der Flotte durchringt. „Rein finanziell ergibt die Möglichkeit, weniger Flugzeuge zu kaufen, vielleicht Sinn“, sagt Mauro Tuena, SVP-Nationalrat und Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission (SiK) „Aber sicherheitspolitisch sieht die Lage ganz anders aus“, so Tuena „Der F-35 hat gerade in Polen beim Abschuss russischer Drohnen seine Fähigkeiten bewiesen.“ Da wäre es doch eher richtig, alle 36 Flieger zu kaufen





bzBasel / 🏆 41. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SBB Gotthard Schienen Post Alex Glanzmann Peter Merz Sicherheit Sicherheitslage Europa Drohnen F-35

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

SBB müssen Gotthard-Schienen ersetzen – die News der SonntagspresseBis 2034 müssen die SBB im Gotthardtunnel 228 Kilometer Schienen ersetzen. Das ist früher als geplant. Und: Die Politik will die Post auf ihr Kerngeschäft beschränken. Für Post-Konzernchef Alex Glanzmann wäre das ein fataler Eingriff – die News der Sonntagspresse.

Weiterlesen »

SBB müssen Schienen im Gotthard-Basistunnel früher ersetzenDie SBB müssen im Gotthard-Basistunnel wegen der starken Belastung sämtliche 228 Kilometer Schienen früher als ursprünglich erwartet ersetzen. Der Austausch soll zwischen 2032 und 2034 stattfinden. Eine Totalschliessung ist nicht vorgesehen.

Weiterlesen »

SBB müssen Schienen im Gotthard-Basistunnel früher ersetzenDie SBB hatten mit 20 Jahren Lebensdauer gerechnet, jetzt sind es nur 16. Bis 2034 sollen 228 Kilometer Schiene ersetzt werden – ohne Totalschliessung.

Weiterlesen »

228 Kilometer Schienen: Grosser Kostenpunkt: SBB muss Gotthard-Schienen ersetzenIm längsten Eisenbahntunnel der Welt, dem Gotthardbasistunnel, müssen alle Schienen ersetzt werden. Möglicher Kostenpunkt: Ein zwei- bis dreistelliger Millionenbetrag.

Weiterlesen »

Gotthard-Basistunnel braucht frühzeitigen SchienentauschAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Weiterlesen »

Post-Chef warnt: Ohne Nebengeschäfte braucht die Post 300 Millionen SteuergeldInterims-Post-Chef Alex Glanzmann verteidigt IT-Deals, Waldkäufe und neue Felder. Ohne Zusatzgeschäfte könne die Post ihr Minus nicht ausgleichen.

Weiterlesen »