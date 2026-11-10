SBB Deutschland kompensiert DB-Ausfall mit eigenen Zügen

Die SBB Deutschland fängt den Wegfall der Schwarzwaldbahn-Verbindung auf. Überfüllte Züge und Verspätungen belasten 500 Pendler täglich. Die SBB setzt seit Freitag eigene längere Züge ein.

Die SBB Deutschland greift in die Bresche, wenn die Züge der Deutschen Bahn fehlen. Diese Maßnahme ist notwendig, um den zusätzlichen Pendlerverkehr auf der Route zwischen Singen und Konstanz aufzufangen. Täglich müssen über 500 zusätzliche Passagiere von der SBB befördert werden, nachdem die Deutsche Bahn den regulären Verkehr eingestellt hat. Die Schweizerische Bundesbahnen kritisieren nun die mangelnde Unterstützung durch ihre deutsche Nachbarfirma. Die Situation führt zu einer spürbaren Überlastung der verbliebenen regionalen Verbindungen.

Schwarzwaldbahn-Strecke ist durch Bauarbeiten blockiert

Seit Anfang Oktober fährt die Schwarzwaldbahn wegen Bauarbeiten nicht mehr zwischen Singen und Konstanz. Derzeit ist die Strecke zwischen Hausach und St. Georgen vollständig gesperrt. Die Deutsche Bahn lässt ihre Züge daher bereits in Singen enden, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Als Hauptgrund für den eingeschränkten Betrieb nennt das Unternehmen fehlendes Rollmaterial. Für einen durchgehenden Betrieb wären vier Zugeinheiten erforderlich, aber nur drei sind verfügbar. Diese Engpässe zwingen Reisende, auf alternative Optionen auszuweichen.

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Der Seehas verbindet Engen über Singen und Radolfzell mit Konstanz. Diese Regionallinie wird von der SBB Deutschland betrieben und ist derzeit die einzige direkte Zugverbindung nach Konstanz. Die SBB Deutschland ist eine Tochtergesellschaft der Schweizerischen Bundesbahnen und betreibt den Regionalverkehr in Deutschland. Die Abhängigkeit von dieser einzigen Route hat die Kapazitäten an die absolute Belastungsgrenze gebracht. Reisende berichten regelmäßig von extrem vollen Waggons.

Überfüllung verursacht massive Verspätungen im Netz

Die Folgen der Umleitung spüren vor allem die Pendler auf der Strecke. Laut Berichten sind die Züge nach Konstanz aktuell überfüllt und ständig zu spät. Eine Kundin berichtete dem Südkurier, dass teilweise Schüler überhaupt nicht mehr einsteigen konnten. Das Ein- und Aussteigen dauert länger, was die Verspätungen weiter verschärft. Die Kaskadeneffekte der Verspätungen sind im gesamten Netz spürbar.

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Die tägliche Belastung durch mehr als 500 zusätzliche Passagiere ist enorm. Die SBB muss den Seehas anpassen, um diesen Ansturm zu bewältigen. Die Situation hat die Kapazitäten der bestehenden Infrastruktur deutlich übersteigt. Viele Fahrgäste stehen vor dem Problem, dass sie den Zug einfach nicht mehr besteigen können. Die pünktliche Ankunft ist oft nicht mehr gewährleistet.

SBB Deutschland übernimmt Kosten für zusätzliche Züge

Bei der SBB Deutschland sorgt die Situation für Unmut. Daniel König von der SBB Deutschland erklärte dem Südkurier, dass die Verantwortung für einen Ersatz der Schwarzwaldbahn-Verbindungen bei DB Regio liegt. Es sei keine Lösung, einfach auf den Seehas zu verweisen. Die SBB habe dem Bundesland Baden-Württemberg bereits angeboten, zusätzliche Züge einzusetzen. Alternativ sollten häufiger längere Kompositionen gefahren werden.

Während die entsprechenden Kapazitäten für die erste Bauphase noch bestellt worden seien, sei für die aktuelle Sperrung bisher keine Bestellung eingegangen. Weil die SBB die angespannte Lage dennoch entschärfen wolle, setzt sie seit Freitag auf eigene Kosten längere Züge ein. Dies ist eine direkte Reaktion auf den Ausfall der Deutschen Bahn. Die SBB übernimmt hier eine Rolle, die eigentlich von der DB getragen werden sollte. Die Kosten fallen komplett bei der SBB an.

Auswirkungen auf den täglichen Arbeitsweg der Pendler

Die Entscheidung der SBB, auf eigene Kosten zu handeln, ist eine direkte Reaktion auf die fehlende Planung der Deutschen Bahn. Dies zeigt die komplexe Zusammenarbeit im grenzüberschreitenden Verkehr. Die Pendler profitieren zwar von der Hilfe, doch die systemischen Probleme bleiben bestehen. Die SBB kritisiert die fehlende Unterstützung durch die Deutsche Bahn öffentlich. Dies könnte langfristige Auswirkungen auf die Geschäftsbeziehungen haben.

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Die aktuelle Situation dient als Beispiel für die Zerbrechlichkeit des grenzüberschreitenden Schienenverkehrs. Die SBB Deutschland muss kurzfristig reagieren, um den Verkehr aufrechtzuerhalten. Langfristig ist eine bessere Koordination zwischen den Bahngesellschaften erforderlich. Die aktuellen Bauarbeiten sind nur ein Auslöser für die bestehenden Konflikte. Die Kritik an der Deutschen Bahn bleibt daher vorerst bestehen. Die SBB zeigt, dass sie bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, fordert aber auch klare Strukturen.