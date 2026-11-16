Dr. Bilali, Dr. Hutter, Prof. Neuner-Jehle und Dr. Schnyder klären live um 21:00 Uhr Fragen zu Symptomen, Therapie und Behandlungsoptionen bei Sodbrennen.

Sodbrennen und saures Aufstossen gehören zu den häufigsten Beschwerden im Magen-Darm-Trakt, können aber im Alltag stark einschränkend wirken. Ob diese Symptome so häufig auftreten, dass eine medizinische Abklärung notwendig ist, klären vier Expertinnen und Experten live im Chat zur Sendung "Puls". Die Fachleute beantworten Fragen zu Ursachen, Diagnostik, Lebensstiländerungen, medikamentöser Behandlung und Operationsmöglichkeiten.

Live Q&A zur Sodbrennen-Behandlung

Der Live-Chat zur "Puls"-Sendung findet von 21:00 bis 23:00 Uhr statt und bietet die Möglichkeit, direkte Fragen an die beteiligten Ärzte zu stellen. Bereits jetzt können Betroffene ihre Anliegen einreichen, damit diese so früh wie möglich während der Sendung behandelt werden können. Die Diskussion deckt die gesamte Bandbreite der Therapie ab - von einfachen Lebensstil-Anpassungen bis hin zu chirurgischen Eingriffen. Es wird erläutert, wie wirksam und sicher Medikamente sind und wann eine Operation in Betracht gezogen werden sollte.

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Ärztliche Expertise aus verschiedenen Kliniken

An der Diskussion beteiligen sich renommierte Fachpersonen aus unterschiedlichen medizinischen Bereichen. Dr. Mentor Bilali ist Facharzt FMH für Gastroenterologie und Allgemeine Innere Medizin am MagenDarm Zentrum Oberaargau. Dr. Senta Hutter fungiert als Oberärztin und Gastroenterologin im Spital Limmattal in Schlieren. Für die Perspektive der hausärztlichen Versorgung zeichnet Prof. Stefan Neuner-Jehle, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin am Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich, verantwortlich. Ergänzend liefert Dr. Flurin Schnyder als Oberarzt für Viszeralchirurgie im Spital Limmattal in Schlieren Einblicke in operative Verfahren.

Behandlungsoptionen und Lebensstilfaktoren

Ein zentraler Bestandteil der Sendung wird die Untersuchung sein, welche Faktoren Patienten selbst beeinflussen können, um ihre Beschwerden zu lindern. Die Experten werden detailliert auf Lebensstil-Veränderungen eingehen und deren Wirksamkeit gegenüber medikamentösen Ansätzen abwägen. Dabei steht im Fokus, wie Säurereflux diagnostiziert und behandelt werden kann, ohne unnötige Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen. Die Teilnehmer erfahren, wie sie ihr tägliches Verhalten anpassen können, um die Häufigkeit von Aufstossen zu reduzieren.

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Wichtige Hinweise zur ärztlichen Diagnose

Während die Live-Diskussion wertvolle allgemeine Informationen liefert, ist es wichtig zu verstehen, dass die dort gemachten Aussagen und Empfehlungen keine individuelle Abklärung oder Diagnose ersetzen können. Für eine persönliche medizinische Beurteilung ist die konsultation einer Ärztin oder eines Arztes unerlässlich. Jede Person reagiert unterschiedlich auf Behandlungen, und was für einen Patienten hilft, muss nicht zwangsläufig für einen anderen geeignet sein. Die Sendung dient der allgemeinen Aufklärung und nicht der individuellen Therapieplanung.

Zeitplan und Teilnahme am Chat

Der Zugang zum Chat für die "Puls"-Sendung ist vom 21:00 bis 23:00 Uhr geöffnet. In diesem Zeitfenster stehen Dr. Bilali, Dr. Hutter, Prof. Neuner-Jehle und Dr. Schnyder zur Verfügung, um auf die eingereichten Fragen einzugehen. Es wird empfohlen, die Fragen frühzeitig zu senden, da die Experten versuchen, so viele Anliegen wie möglich während der zweistündigen Sendung zu bearbeiten. Diese interaktive Form der Gesundheitsberatung ermöglicht es den Zusehern, spezifische Unsicherheiten bezüglich Sodbrennen und Refluxkrankheit direkt mit führenden Fachleuten zu klären.