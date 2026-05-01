Sauerkraut-Boom in den USA: Deutsche Produzenten profitieren von Robert F. Kennedys Ernährungstrend

Seit Robert F. Kennedy Jr. fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut und Kimchi in den Fokus rückt, steigen die Verkäufe in den USA stark an. Deutsche Hersteller wie Hengstenberg passen ihre Strategie an und erweitern ihr Angebot, um vom wachsenden Markt zu profitieren. Ernährungsexperten mahnen jedoch zur Mäßigung im Konsum.

Die Verkäufe von Sauerkraut erleben in den Vereinigten Staaten einen deutlichen Aufschwung, nachdem Robert F. Kennedy Jr. , der umstrittene Gesundheitsminister unter Donald Trump, die Vorteile fermentierter Lebensmittel öffentlich lobte.

Kennedy erklärte in einem Lifestyle-Podcast, dass er sich an eine strikte Diät halte, die vor allem aus Fleisch und fermentierten Produkten wie Sauerkraut und Kimchi besteht. In einem weiteren Podcast verriet seine Ehefrau, dass der Gesundheitsminister sogar sein eigenes Sauerkraut mit in Restaurants nimmt. Diese mediale Aufmerksamkeit hat bereits Auswirkungen auf deutsche Produzenten. Der Marktführer Hengstenberg im schwäbischen Esslingen verzeichnet einen spürbaren Anstieg der Nachfrage.

Geschäftsführer Aymeric de La Fouchardière bestätigt gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS): «Wir beobachten einen starken Anstieg der Nachfrage und der Preise, ohne dass wir den Markt aktiv fördern müssten. » Angesichts des wachsenden Interesses an fermentierten Produkten in den USA und Europa passt das Unternehmen seine Strategie an. Hengstenberg hat bereits mit der Produktion von Kimchi begonnen und überarbeitet seine Verpackungen, um eine jüngere Zielgruppe anzusprechen.

Zudem will das Unternehmen seine Präsenz auf dem amerikanischen Markt deutlich ausbauen, der bereits ein Volumen von knapp 13 Milliarden Dollar aufweist und bis 2030 auf 17 Milliarden Dollar wachsen könnte.

«Wir haben bereits mit der Anpflanzung für die neue Saison begonnen. Alle unsere Kohlköpfe, ob weiß oder rot, stammen aus Deutschland. Derzeit arbeiten wir an neuen Exportkonzepten für den US-Markt», erklärt der Geschäftsführer. Ernährungsexperten warnen jedoch davor, Sauerkraut trotz seiner positiven Wirkung auf das Mikrobiom in Maßen zu konsumieren, besonders für Anfänger.

Die Fermentation fördert zwar die Darmgesundheit, doch ein übermäßiger Verzehr kann zu Verdauungsproblemen führen. Die steigende Beliebtheit fermentierter Lebensmittel zeigt jedoch, dass immer mehr Menschen auf natürliche und gesunde Ernährungsformen umsteigen. Hengstenberg plant, dieses wachsende Interesse durch innovative Produkte und eine gezielte Marketingstrategie zu nutzen. Neben der Erweiterung des Produktportfolios setzt das Unternehmen auf Nachhaltigkeit und regionale Rohstoffe, um langfristig am Markt bestehen zu können.

Die steigende Nachfrage nach Sauerkraut und anderen fermentierten Produkten könnte somit nicht nur ein kurzfristiger Trend sein, sondern ein dauerhafter Wandel in den Essgewohnheiten der Verbraucher





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