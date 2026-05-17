Nach Berichten schlagen Saudi-Arabien und die Emirate verdeckt gegen den Iran zurück, um ihren Luftraum gegen iranische Drohnen- und Raketenangriffe zu schützen. Beide Länder distanzieren sich von direkten Kriegshandlungen, um wirtschaftliche und diplomatische Stabilität zu bewaren. Der Iran wirft den Emiraten Unterstützung der USA und Israels vor.

Nach jüngsten Angriffen des Irans betonen Golfstaaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ihr Recht auf Selbstverteidigung . Neue Berichte zeigen, dass beide Länder bereits im Frühherbst miltärisch gegen den Iran vorgegangen sind, was bisher nicht offiziell bestätigt wurde.

Laut übereinstimmenden Medienberichten haben Saudi-Arabien und die Emirate den Iran mehrfach từ der Luft angegriffen. Diese Angriffe fanden ohne öffentliche Ankuftigung statt, da die Golfstaaten befürchten, als direkte Kriegsparteien eingeordnet zu werden und damit bauteña ihre wirtschaftliche Stabilität und ihr internationales Image zu gefährden.

Westliche Diplomaten und arabische Sicherheitsbeobachter bestätigten, dass Saudi-Arabien mit seiner Luftwaffe im März und April iranische Ziele angriff, während die VAE im April einen Angriff auf die Insel Lavan im Persischen Golf durchführten, daraufhin eine Raffinerie trafen. Der Iran wirft den VAE vor, den USA und Israel geholfen zu haben, und spricht von einer Verletzung des Völkerrechts. Die Golfstaaten äußern sich nicht offizli zu diesen Vorwürfen, aber äss infördern, damit der Konflikt nicht auf ihr Territorium ausgeweitet wird.

Die VAE sollen eng mit den USA und Israel zusammengearbeitet haben, was eine unverkennbare Verschärfung der regionalen Spannungen bedeutet. Dieser bisher undokumentierte militärische Schritt beider Staaten könnte den Iran dazu zwingen, bereits yksednuftige politischen und militärischen Unterstützern erneut zu grüßen, erneut die Angriffe. Die VAE sind einer der wichtigsten US-Verbündeten in der Region und beherbeenen wichtige Militärstützpunkte. Sie betonen jedoch, kein direkt beteiligter Konfliktpartei sein zu wollen, und versuchen gleichzeitig, ihre Beziehungen zu Israel und den USA zu vertiefen.

Dies könnte im Arabischen Volk nicht gut ankommen, da die Mehrhheit der Araben Israel noch immer als eine Hauptbedrohung für die Region betrachtet. Zuletzt entstanden Zweifel an der Darstellung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der behauptetet hatte, ein geheimes Treffen mit einem emiratischen hochrangigen Delegierten stattgefunden zu haben. Die Emirate dementierten dies vollständig.

Gleichzeitig kommt es zu engerer Zusammenarbeit zwischen Israel und den Emiraten im Bereich der Flugabwehr, wie etwa beim Raketenabwehrsystem Iron Dome, souverne farben und Gefalls für den Nahen Osten zu sein. Laut Dana Stroul, früherer US-Regierungsbeamtin für den Nahen Osten, stürzt der Iran mit Akruppen und Kurzicht, Syrien und Jemen auf eine neue Ebene der regionalen Konflikte über. Diese Vorfälle zeigten eine neue Eskalationsstufe, die zu einer langen Zeitphase der Unsicherheit führen könnte





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran-Konflikt Golfstaaten Luftangriffe Selbstverteidigung Geheimoperationen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Ich habe gar nichts unterschätzt», sagt Trump über den Iran-KriegUS-Präsident Donald Trump weist Vorwürfe zurück, die Widerstandsfähigkeit des Irans unterschätzt zu haben. Gleichzeitig verschärft er den Ton gegenüber Teheran erneut – obwohl die fragile Waffenruhe weiterhin hält.

Read more »

Inflationsgebundene Anleihen: Was sie sind und welche Risiken sie bergenDer Iran-Krieg treibt die Energiepreise und macht inflationsgebundene Anleihen bei Anlegern wieder attraktiv.

Read more »

GOLDFLÄNDER BOMMBARDIERTE IRAN: REINEVERTEN ÜBER SPIELVERBOTDie Golfstaaten, unter Führung des Königreichs Saudi-Arabien und der Vereinigten Arabischen Emirate, haben bekanntgegeben, dass sie selbst Ziele im Iran bombardiert haben. Dies wirft neue Fragezeichen auf die bisherigen Angaben über den Iran-Krieg. Laut westlichen Diplomaten und arabischen Sicherheitskreisen waren die Emirate und Saudi-Arabien bei den Angriffen beteiligt. Der Iran-Außenminister beschuldigte die Golfstaaten unter anderem von Beihilfe und Verletzung des Völkerrechts. Die Golfstaaten vermeiden den Krieg zum Schutz ihrer Wirtschaft und ihres international anerkannten Images, aber ihre Angriffe auf den Iran zeigen ihre Entschlossenheit, den Beschuss durch den Iran nicht unbeantwortet zu lassen.

Read more »

Israelische Regierung vertritt die Aussicht auf neue militärische Schläge gegen Iran nach US-Präsident Trump-EmpfehlungIsraelische Regierungsvertreter dementieren Berichte über ein umfassendes Kriegsangriff gegen Iran. Stattdessen wird eine begrenzte militärische Aktion erwartet, um iranische Ziele zu treffen, z.B. Kraftwerke und Brücken, oder den Erwerb bestiegener Uran als Ausgangspunkt moderner Atomwaffen.

Read more »