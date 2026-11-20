Saudi-Arabien hat ballistische Raketen der Huthi-Miliz über Riad abgefangen und greift weiterhin Hudaida an. Gleichzeitig steigen die US-Kosten im Iran-Krieg auf 48,3 Milliarden Dollar.

Saudi-Arabien hat im Raum der Hauptstadt Riad erneut schwere Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz erfolgreich abgewehrt. Die saudische Luftabwehr habe drei von der Miliz auf die Hauptstadt abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen und zerstört, teilte das saudische Bündnis zum Kampf gegen die Huthi auf der Plattform X mit. Bereits in den vergangenen Tagen waren nach Angaben des Bündnisses Huthi-Angriffe im Raum Riad mit Drohnen und Marschflugkörpern abgewehrt worden.

Luftschläge auf Hudaida trotz Drohungen

Saudi-Arabien setzt seine eigenen Angriffe im benachbarten Jemen ebenfalls fort. Das Königreich habe ungeachtet angedrohter Vergeltung erneut die Hafenstadt Hudaida an der Westküste attackiert, meldete der iranische regierungsnahe Sender Press TV. Die Huthi werden vom Iran unterstützt und kontrollieren einen beträchtlichen Teil des Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa. Sie konnten zuletzt Gebietsgewinne am Roten Meer und der wichtigen Meerenge Bab al-Mandab erzielen.

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Steigende Kosten für das US-Militär

Die Kosten des Irankriegs für die Vereinigten Staaten sind nach Angaben eines Pentagon-Vertreters mittlerweile auf 48,3 Milliarden US-Dollar (rund 40,7 Milliarden Franken) gestiegen. Dieser Wert sei am 13. November erreicht worden, sagte der Stabschef der zentralen Haushaltsbehörde des Pentagons, Arthur Miller, bei einer Anhörung im US-Senat. In der Summe seien Ausgaben für Munition, Ersatzausrüstungen und Betriebskosten inkludiert. Nicht inbegriffen seien jene Auslagen für "Einrichtungen", darunter wahrscheinlich notwendig gewordene Reparaturen amerikanischer Einrichtungen.

US-Präsenz im Nahen Osten reduziert

Das US-Militär hat seine Flugzeugträger-Präsenz im Nahen Osten von zeitweise drei auf zwei Schiffe reduziert. Der Flugzeugträger "USS George Washington" hat die Region verlassen und ist inzwischen in den asiatisch-pazifischen Raum zurückgekehrt. Dort führe er reguläre Einsätze durch, teilte die US-Pazifikflotte am Mittwoch mit. In der vergangenen Woche war der Flugzeugträger "USS Theodore Roosevelt" in der Region eingetroffen. Zeitweise befanden sich damit drei US-Flugzeugträger in den Gewässern vor dem Iran. Neben der "Roosevelt" ist derzeit auch die bereits im April eingetroffene "USS George H.W. Bush" vor Ort. Unterstützt werden die Schiffe von mehr als einem Dutzend Zerstörern, Kreuzern und weiteren Kriegsschiffen.

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Diplomatische Lage und offene Fragen

Saudi-Arabien geht nach Angaben aus Diplomatenkreisen davon aus, dass der aktuelle Konflikt mit der Huthi-Miliz im Jemen noch weitere sechs Monate dauern könnte. Saudi-Arabien argumentiere in Gesprächen mit Verbündeten, dass es die Huthi zunächst weiter zurückdrängen müsse, bevor glaubwürdige Verhandlungen mit der Miliz aufgenommen werden könnten, sagte der mit der Lage vertraute Diplomat am Mittwoch der Nachrichtenagentur AP. Laut dem Diplomaten versucht das Königreich weiterhin, seine Verbündeten davon zu überzeugen, dass eine militärische Unterstützung durch die USA dazu beitragen könnte, den Kriegsverlauf zugunsten der von Saudi-Arabien geführten Koalition zu wenden.

Widersprüchliche Signale aus Washington

Bislang ist US-Präsident Donald Trump jedoch nicht auf die Forderung seines Verbündeten eingegangen, US-Angriffe gegen die Huthi zu führen. Donald Trump hatte sich zuletzt widersprüchlich zu einer möglichen Ausweitung der Angriffe geäußert. Einerseits drohte er dem Iran mit weiteren Angriffen, andererseits bezeichnete er den Krieg militärisch als weitgehend beendet. Die US-Marinepräsenz dient nach Angaben der Regierung unter anderem der Aufrechterhaltung der Seeblockade gegen den Iran. Zudem hat das US-Militär begrenzte Angriffe auf iranische Ziele in der Straße von Hormus geflogen. Irans Revolutionsgarden haben erneut Explosionen an Schiffen östlich der Straße von Hormus gemeldet.