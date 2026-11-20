Saudi-Arabien hat neue Raketenangriffe der Huthi-Miliz in Riad abgewehrt. Parallel dazu belaufen sich die Kosten der US-Militäroperationen gegen den Iran auf 48,3 Milliarden Dollar.

Saudi-Arabien hat im Raum der Hauptstadt Riad erneut Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz erfolgreich abgewehrt. Die saudische Luftabwehr habe drei von der Miliz auf Riad abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen und zerstört. Diese Information teilte das saudische Bündnis zum Kampf gegen die Huthi auf der Plattform X mit.

Raketenabwehr und Fortsetzung der Luftangriffe

Die saudische Luftabwehr hat drei ballistische Raketen der Huthi-Miliz in der Nähe von Riad abgefangen und zerstört. Das offizielle saudische Bündnis gegen die Huthi machte dies auf der Plattform X bekannt. Bereits in den vorangegangenen Tagen hatte das Bündnis vermeldet, dass andere Angriffe der Huthi im Raum Riad mit Drohnen und Marschflugkörpern erfolgreich abgewehrt worden waren.

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Neben der defensiven Abwehr setzt das Königreich seine offensiven Militäroperationen im benachbarten Jemen fort. Das Königreich habe ungeachtet angedrohter Vergeltung erneut die Hafenstadt Hudaida an der Westküste attackiert. Diese Meldung stammt vom iranischen regierungsnahen Sender Press TV. Die Huthi werden vom Iran unterstützt, was die geopolitische Lage weiter verkompliziert.

Anstieg der Militärausgaben der Usa

Die Kosten des Irankriegs für die Vereinigten Staaten sind nach Angaben eines Pentagon-Vertreters mittlerweile auf 48,3 Milliarden US-Dollar gestiegen. Dieser Wert sei am 13. November erreicht worden, sagte der Stabschef der zentralen Haushaltsbehörde des Pentagons, Arthur Miller, bei einer Anhörung im US-Senat. Arthur Miller führte diesen Namen in seiner offiziellen Aussage.

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In der Summe seien Ausgaben für Munition, Ersatzausrüstungen und Betriebskosten inkludiert. Nicht inbegriffen seien jene Auslagen für Einrichtungen. Damit dürften notwendig gewordene Reparaturen amerikanischer Einrichtungen gemeint sein, die im Zuge des Kriegs angegriffen wurden. Bei früheren Pentagon-Angaben war dieser Posten ebenfalls ausgegliedert worden.

Das Haushaltsbüro des US-Kongresses Congressional Budget Office, das Analysen erstellt, schätzte bislang, dass die USA zum 1. August rund 38 Milliarden Dollar ausgegeben hatten. Der aktuelle Anstieg verdeutlicht die rapide Zunahme der finanziellen Belastung durch die militärischen Interventionen in der Region.

Reduzierung der Marinepräsenz im Nahen Osten

Das US-Militär hat seine Flugzeugträger-Präsenz im Nahen Osten von zeitweise drei auf zwei Schiffe reduziert. Der Flugzeugträger USS George Washington hat die Region verlassen und ist inzwischen in den asiatisch-pazifischen Raum zurückgekehrt. Dort führe er reguläre Einsätze durch, teilte die US-Pazifikflotte am Mittwoch mit.

In der vergangenen Woche war der Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt in der Region eingetroffen. Zeitweise befanden sich damit drei US-Flugzeugträger in den Gewässern vor dem Iran. Neben der Roosevelt ist derzeit auch die bereits im April eingetroffene USS George H.W. Bush vor Ort. Unterstützt werden die Schiffe von mehr als einem Dutzend Zerstörern, Kreuzern und weiteren Kriegsschiffen.

Konfliktverlauf und diplomatische Bemühungen

Saudi-Arabien geht nach Angaben aus Diplomatenkreisen davon aus, dass der aktuelle Konflikt mit der Huthi-Miliz im Jemen noch weitere sechs Monate dauern könnte. Saudi-Arabien, das ein Militärbündnis auf Seiten der international anerkannten jemenitischen Regierung anführt, argumentiere in Gesprächen mit Verbündeten, dass es die Huthi zunächst weiter zurückdrängen müsse.

Bevor glaubwürdige Verhandlungen mit der Miliz aufgenommen werden könnten, sei eine militärische Überlegenheit notwendig. Das sagte der mit der Lage vertraute Diplomat am Mittwoch der Nachrichtenagentur AP. Die vom Iran unterstützten Huthi kontrollieren einen beträchtlichen Teil des Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa.

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Die Huthi konnten zuletzt Gebietsgewinne am Roten Meer und der wichtigen Meerenge Bab al-Mandab erzielen. Zudem haben sie Saudi-Arabien mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Flughäfen und Energieanlagen zugesetzt. Laut dem Diplomaten versucht das Königreich weiterhin, seine Verbündeten davon zu überzeugen, dass eine militärische Unterstützung durch die USA dazu beitragen könnte, den Kriegsverlauf zugunsten der von Saudi-Arabien geführten Koalition zu wenden.

Politische Signale und Eskalationsrisiken

Bislang ist US-Präsident Donald Trump jedoch nicht auf die Forderung seines Verbündeten eingegangen, US-Angriffe gegen die Huthi zu führen. Donald Trump hatte sich zuletzt widersprüchlich zu einer möglichen Ausweitung der Angriffe geäußert. Einerseits drohte er dem Iran mit weiteren Angriffen, andererseits bezeichnete er den Krieg militärisch als weitgehend beendet.

Die US-Marinepräsenz dient nach Angaben der Regierung unter anderem der Aufrechterhaltung der Seeblockade gegen den Iran. Zudem hat das US-Militär begrenzte Angriffe auf iranische Ziele in der Straße von Hormus geflogen. Durch die wichtige Meerenge, über die vor Kriegsbeginn fast ein Drittel des weltweiten Öls transportiert wurde, ist der Schiffsverkehr seit Kriegsbeginn am 28. Februar stark beeinträchtigt.

Die Folgen treiben weltweit die Energiepreise in die Höhe. Irans Revolutionsgarden haben erneut Explosionen an Schiffen östlich der Straße von Hormus gemeldet. Saudi-Arabien begann 2015 mit Verbündeten, Stellungen der Huthi im Jemen zu bombardieren, um die Miliz zurückzudrücken. Riad wird unterstützt von der international anerkannten Regierung im Land und örtlichen Milizen.

Nach einer Waffenruhe ab 2022 sind die Kämpfe im Zuge des Iran-Kriegs zuletzt wieder eskaliert. Die angespannte Lage in der Region erfordert weiterhin eine intensive Überwachung der militärischen und diplomatischen Entwicklungen durch die internationale Gemeinschaft.