Saudi-Arabien vs. Uruguay: Al-Owais hält Remis, Araujo erzielt den Ausgleich

In der FIFA WM 2026 trafen Saudi-Arabien und Uruguay aufeinander. Al-Owais hielt das Remis fest, Araujo erzielte den Ausgleich.

In der 80. Minute passierte es dann doch noch, das an diesem Tag scheinbar Unmögliche. Saudi-Arabien s Goalie Mohammed Al-Owais musste sich gegen Uruguay doch noch bezwingen lassen.

Maximiliano Araujo hämmerte einen Abpraller aus spitzem Winkel zum 1:1 ins lange Eck. Der uruguayische Ausgleich war hochverdient. Die 'Celeste' hatte während der ganzen zweiten Halbzeit Einbahnstrassenfussball präsentiert und hätte den Treffer auch schon viel früher erzielen können. Nur hatte Uruguay immer wieder der saudische Schlussmann im Weg gestanden.

Al-Owais hält das Unentschieden fest Nach dem erlösenden Ausgleich drückte das Team von Marcelo Bielsa auf das Siegtor. Einen weiteren Gegentreffer liess Al-Owais, der sein Geld in der zweiten saudischen Liga verdient, aber nicht mehr zu. In der Nachspielzeit hielt er das Remis mit einer spektakulären Parade nach einem verdeckten Flachschuss von Federico Valverde fest. Damit musste sich auch im zweiten Erstrundenspiel der Gruppe H der Favorit mit einem Punkt begnügen.

Am früheren Abend Schweizer Zeit war Spanien gegen Kap Verde nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Uruguay überlegen, Saudi-Arabien trifft Die Partie zwischen Uruguay und Saudi-Arabien hatte schon relativ einseitig begonnen. Von drückender Überlegenheit konnte allerdings nicht die Rede sein. Die Saudis konnten offensiv ebenfalls Nadelstiche setzen und hatten gegen Ende der ersten Halbzeit sogar eine kurze Druckphase.

Nachdem Al-Owais einen wuchtigen Kopfball von Federico Vinas pariert hatte, kippte das Momentum plötzlich zugunsten Saudi-Arabiens. Und das Team von Giorgos Donis zeigte sich im Gegensatz zur gegnerischen Mannschaft effizient. Al-Amri staubt ab Nach einem Eckball provozierte Hassam Al-Tambakti mit einem wuchtigen Kopfball einen Abpraller bei Fernando Muslera. Abdulelah Al-Amri reagierte am schnellsten und spitzelte den Ball am 39-jährigen Goalie vorbei ins Tor.

Uruguay versuchte, noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich zu kommen. Erneut stand diesem aber Al-Owais im Weg. Der saudische Goalie hielt wie schon in der 30. Minute einen Kopfball von Vinas.

Auch in der zweiten Halbzeit schien der 34-Jährige lange unbezwingbar, ehe ihn Araujo doch noch überwand. So geht es weiter In der zweiten Runde der Gruppe H trifft Saudi-Arabien am kommenden Sonntagabend Schweizer Zeit auf Spanien. Um Mitternacht kommt es anschliessend zum Duell Uruguay vs. Kap Verde. FIFA WM 202





srfsport / 🏆 10. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Saudi-Arabien Uruguay Al-Owais Araujo FIFA WM 2026 Remis Einwechslung Abpraller Eckball Fernando Muslera Abdulelah Al-Amri Hassam Al-Tambakti Giorgos Donis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fussball-WM in den USA, Mexiko und Kanada: Reisekomplikationen für Uruguay und WM-Referee Omar ArtanDie Fussball-WM in den USA, Mexiko und Kanada findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt. Die uruguayische Fussball-Nationalmannschaft hat ihre Reise von Cancún nach Miami aufgrund eines Fehlers bei der Abfertigung verzögert. Die Auswahl von Trainer Marcelo Bielsa startet am Dienstag gegen Saudi-Arabien in das Turnier.

Read more »

Uruguay vs. Saudi Arabia: Bielsa vs. Donis in World Cup OpenerThe opening match of the World Cup 2026 features Uruguay and Saudi Arabia, with star coaches Marcelo Bielsa and Georgios Donis leading their respective teams. The Uruguayans have a rich history of World Cup success, while the Saudis are aiming to make their mark on the global stage. The match takes place in Miami, with potential delays due to weather conditions.

Read more »

Saudi-Arabien besiegt Uruguay durch späten StandardtorIm Spiel Saudi-Arabien gegen Uruguay erzielt Abdulelah Al Amri das einzige Tor nach einer Ecke. Uruguay hatte viele Chancen, scheiterte aber an der Abwehr und am Torhüter. Zahlreiche Abseitspositionen und Freistöße prägen die Begegnung.

Read more »

Uruguay vs Saudi-Arabien: Unentschieden nach spätem AusgleichIn einem spannenden Spiel der Gruppe H zwischen Uruguay und Saudi-Arabien erzielte Maximiliano Araujo in der 80. Minute den verdienten Ausgleich für Uruguay. Saudi-Arabiens Torhüter Mohammed Al-Owais zeigte starke Paraden und sicherte insbesondere in der Nachspielzeit den Punkt für sein Team, nachdem zuvor Hassam Al-Amri Saudi-Arabien in Führung gebracht hatte.

Read more »