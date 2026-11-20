Saudi-Arabien wehrt Huthi-Raketen ab, während die Kosten des Irankriegs für die USA auf 48,3 Milliarden Dollar steigen. Analysen zur Eskalation im Jemen und strategische Implikationen.

Die saudische Luftverteidigung hat im Raum der Hauptstadt Riad erneut mehrere Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz erfolgreich abgewehrt. Das saudische Bündnis zum Kampf gegen die Huthi gab auf der Plattform X bekannt, dass drei ballistische Raketen, die von der Miliz auf Riad abgefeuert worden waren, durch die Abwehrsysteme gefangen und zerstört wurden. Diese Offensive stellt die jüngste Eskalation in einem langanhaltenden Konflikt dar, der die Stabilität der gesamten Region gefährdet und internationale Akteure zur Handlung zwingt.

Abwehrmechanismus und militärische Eskalation

Die militärischen Einheiten Saudi-Arabiens haben die Raketenabschüsse mit modernen Verteidigungssystemen neutralisiert, was die technische Kapazität der königstreuen Kräfte unterstreicht. Bereits in den vorangegangenen Tagen hatte das saudische Bündnis gemeldet, dass weitere Angriffe der Huthi im Umfeld der Hauptstadt, darunter Drohnen und Marschflugkörper, erfolgreich abgewehrt wurden. Diese wiederholten Versuche der Huthi-Miliz, das saudische Staatsgebiet anzugreifen, deuten auf eine Intensivierung der asymmetrischen Kriegsführung hin.

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Gleichzeitig setzt das Königreich seine eigenen Offensiveinsätze im benachbarten Jemen fort, um den Druck auf die rebellenbewegte Gruppe aufrechtzuerhalten. Ungeachtet androhter Vergeltungsschläge durch die Huthi griff Saudi-Arabien erneut die Hafenstadt Hudaida an der Westküste des Jemen an, wie der iranische regierungsnahe Sender Press TV meldete. Hudaida ist eine strategisch wichtige Hafenstadt, die für die humanitäre Versorgung und den Handel im Jemen von entscheidender Bedeutung ist.

Stakeholder-Positionen und geopolitische Verzahnung

Die Huthi-Miliz wird maßgeblich vom Iran unterstützt, was die Konfliktdynamik auf eine regionale Machtdemonstration zwischen Riad und Teheran eskalieren lässt. Saudi-Arabien begann im Jahr 2015 in Zusammenarbeit mit Verbündeten damit, Stellungen der Huthi im Jemen zu bombardieren, um die Miliz militärisch zurückzudrängen und die international anerkannte Regierung im Land zu stützen. Die Unterstützung der saudischen Koalition erfolgt durch örtliche Milizen und politische Allianzen, die auf der Legitimität der staatlichen Anerkennung basieren.

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Nach einer vorübergehenden Waffenruhe ab dem Jahr 2022 sind die Kämpfe im Zuge des aktuellen Iran-Kriegs zuletzt wieder deutlich eskaliert. Die vom Iran unterstützten Huthi kontrollieren einen beträchtlichen Teil des Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa, und haben zuletzt Gebietsgewinne am Roten Meer und an der wichtigen Meerenge Bab al-Mandab erzielt. Diese territorialen Vorteile ermöglichen es der Huthi-Miliz, logistische Routen zu kontrollieren und ihre Angriffe auf saudische Ziele, wie Flughäfen und Energieanlagen, effektiver durchzuführen.

Finanzielle Belastung und US-Militäroperationen

Die Kosten des Irankriegs für die Vereinigten Staaten sind nach Angaben eines Pentagon-Vertreters mittlerweile auf 48,3 Milliarden US-Dollar gestiegen, was rund 40,7 Milliarden Franken entspricht. Dieser finanzielle Wert sei am 13. November erreicht worden, bestätigte Arthur Miller, der Stabschef der zentralen Haushaltsbehörde des Pentagons, bei einer Anhörung im US-Senat. Die genannten Summen beinhalten Ausgaben für Munition, Ersatzteilausrüstungen und direkte Betriebskosten der Militäreinsätze.

Nicht in diese Berechnung einbezogen sind jedoch die Kosten für Einrichtungen, darunter notwendig gewordene Reparaturen amerikanischer Stützpunkte, die im Zuge des Kriegs angegriffen wurden. Bei früheren Angaben des Pentagon war dieser Posten ebenfalls ausgegliedert worden, was bedeutet, dass die tatsächlichen Gesamtkosten des Konflikts noch höher liegen könnten. Das Haushaltsbüro des US-Kongresses hatte bis zum 1. August geschätzt, dass die USA bereits rund 38 Milliarden Dollar ausgegeben hatten.

Die US-Marinepräsenz im Nahen Osten hat sich strategisch verändert, da die Vereinigten Staaten ihre Flugzeugträger-Präsenz von zeitweise drei auf zwei Schiffe reduziert haben. Der Flugzeugträger USS George Washington hat die Region verlassen und ist in den asiatisch-pazifischen Raum zurückgekehert, wo er reguläre Einsätze durchführt, wie die US-Pazifikflotte am Mittwoch mitteilte. Der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln war im März dieses Jahres in der Region im Einsatz, befindet sich jedoch inzwischen nicht mehr vor dem Iran.

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Konsequenzen und offene Fragen im Kriegsgebiet

Derzeit sind der Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt sowie der USS George H.W. Bush in den Gewässern vor dem Iran positioniert. Die USS Theodore Roosevelt war erst in der vergangenen Woche in der Region eingetroffen, während die USS George H.W. Bush bereits im April vor Ort war. Diese Schiffe werden von mehr als einem Dutzend Zerstörern, Kreuzern und weiteren Kriegsschiffen unterstützt, um die Seeblockade gegen den Iran aufrechtzuerhalten und begrenzte Angriffe auf iranische Ziele in der Straße von Hormus durchzuführen.

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Meerengen für den globalen Öltransport, über die vor Kriegsbeginn fast ein Drittel des weltweiten Öls transportiert wurde. Seit Kriegsbeginn am 28. Februar ist der Schiffsverkehr in dieser kritischen Wasserstraße stark beeinträchtigt, was die globalen Energiepreise weltweit in die Höhe treibt und die wirtschaftliche Stabilität gefährdet.

Saudi-Arabien geht nach Angaben aus Diplomatenkreisen davon aus, dass der aktuelle Konflikt mit der Huthi-Miliz im Jemen noch weitere sechs Monate dauern könnte. Das Königreich argumentiert in Gesprächen mit Verbündeten, dass die Huthi-Miliz zunächst weiter zurückgedrängt werden müsse, bevor glaubwürdige Verhandlungen mit der Miliz aufgenommen werden könnten, wie ein vertrauter Diplomat der Nachrichtenagentur AP am Mittwoch mitteilte.

Das Königreich versucht weiterhin, seine Verbündeten davon zu überzeugen, dass eine militärische Unterstützung durch die USA dazu beitragen könnte, den Kriegsverlauf zugunsten der von Saudi-Arabien geführten Koalition zu wenden. US-Präsident Donald Trump ist der Forderung seines Verbündeten jedoch bislang nicht nachgekommen, US-Angriffe gegen die Huthi zu führen. Gleichzeitig hatte sich Trump widersprüchlich zu einer möglichen Ausweitung der Angriffe geäußert, indem er einerseits mit weiteren Schlägen drohte und den Krieg militärisch andererseits als weitgehend beendet bezeichnete. Irans Revolutionsgarden haben zudem erneut Explosionen an Schiffen östlich der Straße von Hormuz gemeldet, was die angespannte Lage in der Region weiter verschärft.