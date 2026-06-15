Saudi-Arabien besiegt Uruguay durch späten Standardtor

Im Spiel Saudi-Arabien gegen Uruguay erzielt Abdulelah Al Amri das einzige Tor nach einer Ecke. Uruguay hatte viele Chancen, scheiterte aber an der Abwehr und am Torhüter. Zahlreiche Abseitspositionen und Freistöße prägen die Begegnung.

Während des Spiels zwischen Saudi-Arabien und Uruguay gab es zahlreiche strittige Szenen und Chancen auf beiden Seiten. Die uruguayische Mannschaft versuchte immer wieder, mit Flanken und Pässen in den Strafraum zu kommen, doch die Abseits falle der Saudis funktionierte häufig.

So wurden Passspieler wie Mathías Olivera und Guillermo Varela wegen Abseitsstellungen von Matías Viña beziehungsweise Maxi Araújo gestoppt. Araújo selbst war aber auch ein wichtiger Vorlagengeber: Er bereitete mit Ecken und Flanken mehrere Kopfballchancen für Darwin Núñez und Federico Viñas vor, die beide scheiterten. Núñez verfehlte mit dem Kopf das Tor, Viñas wurde vom Torhüter gehalten. Saudi-Arabien hingegen kam durch Standards gefährlich vor das uruguayische Tor.

Nach einer Ecke erzielte Abdulelah Al Amri per Fuß aus kürzester Distanz das 1:0, obwohl uruguayische Spieler noch am Ball waren. Zuvor und danach gaben weitere Kopfballversuche von Mohamed Kanno und Al Amri selbst, beide von Musab Al Juwayr geflankt, sowie ein Distanzschuss von Abdullah Al Khaibari.

Das Spiel war geprägt von vielen Freistößen in den eigenen Hälften, vor allem für Saudi-Arabien, sowie einigen Fouls, darunter ein Foul von Rodrigo Bentancur und Saud Abdulhamid, die beide in der eigenen Hälfte Freistöße für die Gegner verursachten. Die Werbung während der Übertragung unterbrach den Spielfluss immer wieder





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Saudi-Arabien Uruguay Abdulelah Al Amri Maxi Araújo Darwin Núñez Fussball WM Abseits Ecke Standard

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fussball-WM 2026: Reisechaos bei Uruguay, Neuer-Rekord und Gedenken an BrandopferWährend der Fussball-WM in Nordamerika gibt es mehrere Nebenschauplätze: Uruguay kämpft mit Flugverspätungen, Manuel Neuer erreicht eine Rekordmarke, und FIFA-Präsident Infantino gedenkt der Opfer einer Brandkatastrophe. Zudem gibt es Klarheit regarding des ausgeschlossenen somalischen Schiedsrichters und einen Diebstahl bei England.

Read more »

Fussball-WM in den USA, Mexiko und Kanada: Reisekomplikationen für Uruguay und WM-Referee Omar ArtanDie Fussball-WM in den USA, Mexiko und Kanada findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt. Die uruguayische Fussball-Nationalmannschaft hat ihre Reise von Cancún nach Miami aufgrund eines Fehlers bei der Abfertigung verzögert. Die Auswahl von Trainer Marcelo Bielsa startet am Dienstag gegen Saudi-Arabien in das Turnier.

Read more »

Bär in Griechenland vergiftet, zwei weitere erschossenBinnen weniger Stunden wurden drei Braunbären getötet, zwei durch Schüsse und einer durch einen vergifteten Köder.

Read more »

Uruguay vs. Saudi Arabia: Bielsa vs. Donis in World Cup OpenerThe opening match of the World Cup 2026 features Uruguay and Saudi Arabia, with star coaches Marcelo Bielsa and Georgios Donis leading their respective teams. The Uruguayans have a rich history of World Cup success, while the Saudis are aiming to make their mark on the global stage. The match takes place in Miami, with potential delays due to weather conditions.

Read more »