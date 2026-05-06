SATUS Baar triumphiert bei der Schweizer Rhönrad-Meisterschaft 2026

Der SATUS Baar überzeugte als Organisator und sportlicher Spitzenreiter bei den Schweizer Rhönrad-Meisterschaften, wobei insbesondere Nadine Kamm mit mehreren Goldmedaillen glänzte.

Am 3. Mai 2026 wurde die Dreifachsporthalle Sternmatt in Baar zum Epizentrum des Schweizer Rhönrad turnens. Der SATUS Baar übernahm die Organisation der diesjährigen Schweizer Meisterschaft und schuf einen Rahmen, der sowohl sportlichen Ambitionen als auch gesellschaftlicher Geselligkeit gerecht wurde.

Bereits am Samstag, dem 2. Mai, begann die intensive Vorbereitungsphase. Ein grosser Trupp an freiwilligen Helfern arbeitete unermüdlich daran, die Halle in eine professionelle Wettkampfstätte zu verwandeln. Die Aufgaben waren vielfältig und anspruchsvoll: Von der präzisen Montage der Räder über das Aufhängen repräsentativer Banner bis hin zur exakten Markierung der Wettkampfflächen war alles bedacht.

Ein besonderes Augenmerk galt dem Verlegen des spezialisierten Spiralbodens, eine technisch aufwendige Angelegenheit, die höchste Präzision erforderte. Parallel dazu wurde die Festwirtschaft sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich eingerichtet, um den kommenden Gästen einen erstklassigen Service zu bieten. Am Samstagnachmittag durften die Athletinnen und Athleten die Halle betreten, um sich an das Terrain zu gewöhnen und ihre letzten Trainingseinheiten vor dem grossen Tag zu absolvieren. Der Wettkampftag am Sonntag startete bereits im Morgengrauen.

Um sieben Uhr war die Halle bereits ein Ort voller Energie, während sich die Turner beim Einturnen aufwärmten und die Helfer letzte Details klärten. Pünktlich um 8.45 Uhr wurde der offizielle Startschuss mit der Disziplin Sprung gegeben. Ein besonderes Highlight des Tages war der mittägliche Apéro vor dem Schulhaus, der einen exklusiven Rahmen für Ehrengäste, Sponsoren und Gönner bot.

Unter den geladenen Gästen befanden sich prominente Vertreter des Club 100, von RHÖNRADswiss sowie die Präsidenten des SATUS Baar, des SATUS Schweiz und des Schweizerischen Turnverbands. Das kulinarische Angebot war so beliebt, dass das Kuchen- und Essensbuffet bis zum Ende des Tages vollständig ausverkauft war. Bemerkenswert war die konsequente Umsetzung des Jugendpräventionsprogramms 'cool and clean' von Swiss Olympic, weshalb das gesamte Getränkeangebot bewusst alkoholfrei gestaltet wurde.

In den Nachmittagsstunden erreichte die Spannung ihren Höhepunkt, als die Musikküren, das Paarturnen sowie die Elite-Level präsentiert wurden. Die vollbesetzte Zuschauertribüne sorgte für eine mitreissende Atmosphäre, die die Turner zusätzlich motivierte. Sportlich gesehen war das Wochenende für den SATUS Baar ein beispielloser Erfolg. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand Nadine Kamm, die eine Dominanz an den Tag legte, die ihresgleichen suchte.

Sie sicherte sich Goldmedaillen in der Gerade Jugend Elite, der Spirale Jugend Elite sowie im Mehrkampf der Elite Jugend für Frauen. Zusätzlich glänzte sie im Paarturnen mit einer weiteren Goldmedaille und ergänzte ihre Sammlung durch eine Silbermedaille in der Disziplin Sprung Jugend Elite. Diese herausragenden Resultate sicherten ihr die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Göttingen, Deutschland, wo sie die Schweiz repräsentieren wird. Doch auch die anderen Vereinsmitglieder überzeugten.

Moana Gasser zeigte starke Leistungen und belegte in der Gerade Level drei mit Musik sowie im Paarturnen gemeinsam mit Mia Defuns den vierten Platz, während sie in der Spirale Level zwei Rang sechs erreichte. Stefanie Gut beeindruckte bei ihrem ersten Meisterschaftseinsatz mit einem fünften Platz im Sprung Level eins.

Carmen Zürcher sicherte sich Platz sechs im Sprung Level zwei und Rang sieben in der Gerade Level zwei, während Gemma Lila Berg ebenfalls bei ihrem Debüt den achten Platz in der Gerade Level zwei belegte. Selbst Laura Bieri, obwohl sie erst im Basic-Level turnt, konnte durch ihren Einsatz als Vorturnerin in der Spirale überzeugen. Abgerundet wurde das Spitzenfeld durch Katharina Müller und Elea Peter vom SATUS Züri 12, die ebenfalls ihre Tickets für die Weltmeisterschaft lösten.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass nicht nur die sportlichen Leistungen, sondern auch die Infrastruktur ein voller Erfolg waren. Die brandneue Dreifachsporthalle Sternmatt 2 hat sich als idealer Austragungsort für nationale Wettkämpfe erwiesen. Die grosszügige Tribüne bot den Zuschauern eine perfekte Sicht, während das Foyer und der überdachte Aussenbereich genügend Raum für soziale Interaktionen und die notwendige Logistik boten.

Die Kombination aus einer exzellenten Organisation durch den SATUS Baar und den hochklassigen Leistungen der Athleten machte diese Schweizer Meisterschaft zu einem unvergesslichen Ereignis im Turnkalender 2026





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rhönrad SATUS Baar Schweizer Meisterschaft Turnsport Nadine Kamm

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KI-Rechenzentren setzen Schweizer Wasserressourcen unter DruckDer boomende Schweizer Rechenzentrumssektor verbraucht aufgrund der KI und des Strebens nach digitaler Souveränität immer mehr Wasser.

Read more »

«Im falschen Leben»: karibischer Traum und Schweizer RealitätAls Kind lebte Jean-Raoul Austin de Drouillard auf Haiti. Nach der Ermordung seiner Eltern holte ihn ein Freund der Familie nach Basel. Entlang dieses Bruchs erzählt er in seinem autofiktionalen Roman 'Im falschen Leben' vom Weg eines Träumers aus seinem Trauma.

Read more »

Schweizer KMU sind noch nicht E-ID-ReadyBis Ende Jahr soll die E-ID am Start sein. Bis dahin müssten Unternehmen entsprechende Projekte im besten Fall bereits abgeschlossen haben. Das dürfte für die meisten aber knapp werden, wie eine Studie zeigt.

Read more »

FC Thun Schweizer Meister: Gratulationen von YB und ShaqiriNach dem historischen ersten Meistertitel überbieten sich Clubs, Prominente und Fans auf Social Media mit Glückwünschen. Eine Übersicht.

Read more »

Tschechien und Slowakei inspizieren Schweizer ArmeeDie Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa erlaubt die Inspektion der Mitgliedsstaaten. Die Tschechische Republik und die Slowakei nutzen nun diese Möglichkeit.

Read more »

Thun wird Schweizer Meister – Sorgen um GCDer FC Thun sichert sich den Meistertitel dank eines Sieges von Sion gegen St. Gallen, während sich Grasshopper Club Zürich in einer schwierigen Lage befindet. Der Fussball-Talk diskutiert die Leistung der Teams und die Zukunftsperspektiven.

Read more »