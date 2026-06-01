Sarah Wolf wird neue Vorstandspräsidentin von Kagfreiland

Die Ökologin Sarah Wolf ist neue Vorstandspräsidentin von Kagfreiland. Sie übernimmt das Präsidium mit grossem Respekt vor der geleisteten Arbeit und freut sich, die Organisation in die nächste Phase zu führen.

Die Ökologin Sarah Wolf ist neue Vorstandspräsidentin von Kagfreiland . Sarah Wolf wurde an der Generalversammlung einstimmig in das Amt gewählt. Die Ökologin ist seit 2024 im Vorstand.

Sie übernimmt das Präsidium mit grossem Respekt vor der geleisteten Arbeit und freut sich, die Organisation in die nächste Phase zu führen. Der abtretende Präsident Stefan Schürmann und die neue Präsidentin Sarah Wolf Kagfreiland Wolf tritt die Nachfolge von Stefan Schürmann an. Er war während 10 Jahren im Vorstand von Kagfreiland tätig, die vergangenen fünf Jahre als Präsident. Schürmann tritt nun in die operative Leitung ein.

Ab Juli übernimmt er die Funktion als Co-Geschäftsleiter bei der Nutztierschutz-Organisation. In seiner neuen Tätigkeit kann er sich weiterhin für eine breit abgestützte Verbesserung unserer Nutztierhaltungssysteme einsetzen, sagt Schürmann. Aufgrund seines langjährigen Engagements wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Die Vorstandsmitglieder Dominique Kramer, Marlies Widmer und Patrick Hodel wurden von den Stimmberechtigten wiedergewählt.

Martin Kaske, der seit 2022 im Kagfreiland-Vorstand war, stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl





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