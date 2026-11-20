Die ZHAW-Absolventin Sarah Pfeiffer zeigt, wie die Abstimmung von Baum- und Leitungszyklen Stadtplanung effizienter macht und urbane Hitze reduziert.

Die Bern er Umweltwissenschaftlerin und IT-Unternehmerin Sarah Pfeiffer hat in ihrer Masterarbeit an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ( ZHAW) ein neues Modell zur Abstimmung von grüner und grauer Stadtinfrastruktur entwickelt. Ihr Ansatz zielt darauf ab, das ökologische Potenzial von Bäumen in urbanen Räumen durch synchronisierte Erneuerungszyklen optimal zu entfalten und langfristige Klimaresilienz zu stärken.

Aufbau des Synergie-Modells für Infrastrukturzyklen

Das von Sarah Pfeiffer am Beispiel des Stadtentwicklungsprojekts Viererfeld/Mittelfeld in Bern entwickelte Bewertungsmodell analysiert systematisch die Umweltauswirkungen von Baumkronen, Strassenbelägen und Leitungssystemen. Es gleicht die unterschiedlichen Lebensdauer dieser Komponenten strategisch ab, um Bauarbeiten zu bündeln und vorzeitige Fällungen wertvoller Bäume zu verhindern. Durch diese Integration können Städte Kosten senken, Lärmemissionen reduzieren und die Verkehrssteuerung während Sanierungsphasen vereinfachen.

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Naturbasierte Lösungen wie Stadtbäume wirken als effiziente Klimaanlagen, indem sie Schatten spenden und bei Starkregen grosse Wassermengen aufnehmen. Ein ausgewachsener Baum benötigt jedoch Jahre, um sein volles Kühl- und Speicherpotenzial zu erreichen. Das neue Planungsmodell stellt sicher, dass bestehende Vegetation bei notwendigen Eingriffen in die graue Infrastruktur erhalten bleibt, anstatt durch kurzfristige Bauphasen geschädigt oder entfernt zu werden.

Konflikte zwischen Fachämtern und geplanten Lösungen

Trotz gemeinsamer Ziele wie Hitzeminderung und sicherer Versorgung arbeiten aktuelle Planungsbüros, das Tiefbauamt und Versorgungsunternehmen oft mit isolierten Vorgaben. Sarah Pfeiffer, Mitgründerin des Berner IT-Consultingunternehmens Tim&Koko, argumentiert, dass diese Trennung zu ineffizienten Prozessen führt, wenn beispielsweise tief liegende Leitungen den Wurzelraum gesunder Bäume beeinträchtigen. Ihre Forschung zeigt, dass koordinierte Eingriffe solche Konflikte lösen und die Lebensdauer beider Infrastrukturen erhöhen.

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Die Masterarbeit stützt sich auf intensive Diskussionen mit ihren Tutoren Andreas Schönborn und Stefan Stevanovic. Diese Gespräche konzentrierten sich auf die Vertiefung Ecological Engineering, bei der ökologische Prinzipien als technische Grundlage dienen. Das Ziel besteht darin, Materialien und Natur so zusammenzuführen, dass ein langlebiges Gesamtsystem entsteht, welches den steigenden Anforderungen an Schwammstädte gerecht wird.

Anerkennung und Auswirkungen auf die urbane Entwicklung

Für ihre fundierten Erkenntnisse erhielt Sarah Pfeiffer nicht nur die Bestnote, sondern auch den SDG-Award. Diese Auszeichnung honoriert akademische Arbeiten, die konkret zur Erreichung der UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen. Der Sieg des Awards unterstreicht die Relevanz ihres Ansatzes für die moderne Stadtplanung und die Notwendigkeit systemischer Lösungen angesichts von Hitzestress und extremen Wetterereignissen.

Die vorgeschlagene methodische Umstellung ermöglicht es Kommunen, Investitionen in klimaresiliente Strukturen wirksamer einzusetzen. Durch die Vermeidung wiederholter Strassenaufbrüche und den Erhalt erwachsener Vegetation wird der ökologische Fussabdruck der Bauwirtschaft signifikant reduziert. Dieser Ansatz bietet eine praktikable Vorlage für andere Städte, die ihre Infrastruktur auf die Herausforderungen des Klimawandels vorbereiten möchten.