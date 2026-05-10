Sarah Engels trat in einem auffälligen Kleid für Deutschland ins ESC-Abenteuer ein. Sie schob sich über den 200 Meter langen Teppich vom Burgtheater zum Wiener Rathaus. Das Kleid sei nicht ganz so gemütlich, wie es aussieht, bekannte sie im ORF-Interview. Gefeiert von mehreren Tausenden Fans präsentierten sich die Sänger und Sängerinnen aus 35 Nationen in einer zweistündigen Zeremonie. Mit Spannung war die Reaktion des Publikums auf den israelischen Sänger Noam Bettan erwartet worden. Ausgezeichnet wurde er freundlich und freute sich über die Unterstützung der Fans. Er forderte alle auf, Spass zu haben. Aufgrund der brisanten internationalen Lage gelten strenge Sicherheitsmassnahmen. Zu den Shows in der Stadthalle dürfen keine Taschen mitgebracht werden. Zahlreiche Überwachungskameras wurden montiert. Das Gelände der Eröffnungsshow wurde von schwer bewaffneten Beamten bewacht. Die Polizei ist in der ESC-Woche täglich mit mehreren Hundert Beamten im Einsatz. Am Finaltag wird die wohl grösste propalästinensische ESC-Wettbewerbe beginnen. In der Fangemeinde wird spekuliert, ob der Song 'Fire' mit einem Piano-Intro aufgewertet wird. Nach dem Sieg des Countertenors JJ in Basel ist Wien zum dritten Mal Ort des Musik-Spektakels. Diesmal schickt

In rotem Flammenkleid trat Sarah Engels für Deutschland ins ESC-Abenteuer ein. Zur Eröffnung des 70. Eurovision Song Contest s schob sie sich über den 200 Meter langen Teppich vom Burgtheater zum Wien er Rathaus.

Das Kleid sei nicht ganz so gemütlich, wie es aussieht, bekannte sie im ORF-Interview. Gefeiert von mehreren Tausenden Fans präsentierten sich die Sänger und Sängerinnen aus 35 Nationen in einer zweistündigen Zeremonie. Mit Spannung war die Reaktion des Publikums auf den israelischen Sänger Noam Bettan erwartet worden. Die Teilnahme Israels war im Vorfeld kontrovers diskutiert worden.

Ausgezeichnet wurde er freundlich und freute sich über die Unterstützung der Fans. Er forderte alle auf, Spass zu haben. Aufgrund der brisanten internationalen Lage gelten strenge Sicherheitsmassnahmen. Zu den Shows in der Stadthalle dürfen keine Taschen mitgebracht werden.

Zahlreiche Überwachungskameras wurden montiert. Das Gelände der Eröffnungsshow wurde von schwer bewaffneten Beamten bewacht. Die Polizei ist in der ESC-Woche täglich mit mehreren Hundert Beamten im Einsatz. Am Finaltag wird die wohl grösste propalästinensische ESC-Wettbewerbe beginnen.

In der Fangemeinde wird spekuliert, ob der Song 'Fire' mit einem Piano-Intro aufgewertet wird. Nach dem Sieg des Countertenors JJ in Basel ist Wien zum dritten Mal Ort des Musik-Spektakels. Diesmal schick





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