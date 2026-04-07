Sapphire Partners wechselt zu LGT Capital Partners: Ausbau der Venture-Capital-Präsenz in den USA

Das auf Fondsinvestments spezialisierte Team von Sapphire Partners wird Teil von LGT Capital Partners. Dieser Schritt stärkt die Venture-Capital-Präsenz in den USA und folgt auf eine strategische Partnerschaft mit Invesco.

Sapphire Partners , bisher unter dem Dach von Sapphire Ventures agierend, wird Teil von LGT Capital Partners. Dies geht aus einer Mitteilung vom Dienstag hervor. Das auf Fondsinvestments spezialisierte Team bringt rund 15 Jahre Markterfahrung mit und hat in dieser Zeit Kapitalzusagen von über 1,2 Milliarden US-Dollar in mehr als 200 Fonds getätigt.

Die Gruppe, die zu LGT Capital Partners wechselt, umfasst sechs Investmentexperten und wird von Beezer Clarkson geleitet, die über 20 Jahre Erfahrung in der Venture-Capital-Branche in den USA und international vorweisen kann. \Sapphire Ventures selbst, eine auf Unternehmens-KI («Entreprise AI») fokussierte Venture-Capital-Gesellschaft, verwaltet ein Vermögen von über 10 Milliarden US-Dollar. Die Kernstrategien des Unternehmens umfassen Direktinvestitionen in etablierte Unternehmen sowie ein selektives Fondsinvestitionsprogramm zur Finanzierung führender Venture-Manager, die sich auf Early-Stage-Unternehmen konzentrieren. Mit der Unterstützung des wechselnden Teams wird Sapphire Ventures weiterhin Fondsinvestments in Höhe von über zwei Milliarden US-Dollar verwalten, um erstklassige Early-Stage-Unternehmen in den USA, Europa und Israel zu finanzieren. Thomas Kristensen, Partner bei LGT Capital Partners und Verantwortlicher für das Venture-Capital-Team, betonte die strategische Bedeutung dieses Schritts für den Ausbau der Venture-Capital-Plattform in den USA. Dies verstärke die Fähigkeit, erstklassige Venture-Manager frühzeitig zu identifizieren und fundiert zu beurteilen, was sowohl bestehenden als auch zukünftigen Kunden zugutekommen soll. Beezer Clarkson ergänzte, dass sie das Team von LGT Capital Partners seit über einem Jahrzehnt kennt und von der gemeinsamen Schaffung einer überzeugenden Plattform zur Beschleunigung der Geschäftsdynamik und zur Erzielung gemeinsamer Erfolge überzeugt ist.\Dieser Schritt folgt auf eine strategische Partnerschaft, die LGT Capital Partners im Dezember mit Invesco für den US-Markt im Bereich Private Markets angekündigt hat. Ziel dieser Kooperation ist die Entwicklung von «multi-alternativen Privatmarktlösungen» für den amerikanischen Vermögensverwaltungs- und Vorsorgemarkt, wodurch der Zugang der Investoren zur Anlageklasse Privatmärkte erleichtert werden soll. LGT Capital Partners, deren Muttergesellschaft die LGT Bank im Besitz des Fürstenhauses ist, beschäftigt eigenen Angaben zufolge über 900 Spezialisten und unterhält neben dem Hauptsitz in Pfäffikon, Schwyz, Büros in zahlreichen internationalen Finanzzentren. Diese Standorte umfassen San Francisco, New York, Dublin, London, Paris, Den Haag, Luxemburg, Frankfurt am Main, Vaduz, Dubai, Peking, Hongkong SAR, Tokio, Singapur und Sydney. Die Expansion und die strategischen Partnerschaften unterstreichen die globale Reichweite und das Wachstumspotenzial von LGT Capital Partners im Bereich Private Markets und Venture Capital





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