SAP-Konzernchef Busch zu Nvidia-Skandal: Geschäft läuft unabhängig

SAP-Chef Roland Busch entkräftet Sorgen wegen der Nvidia-Affäre um CEO Jensen Huang. Das operative Geschäft laufe weiterhin stabil und unabhängig von den externen Vorwürfen.

SAP -Chef Roland Busch zeigt sich gegenüber Meldungen über die persönliche Affäre von Nvidia -CEO Jensen Huang weitgehend gelassen. Obwohl der Münchner Technologiekonzern eng mit dem US-Halbleiterriesen zusammenarbeitet, sieht er keine akute Gefahr für die eigenen Geschäftsbeziehungen. Busch betonte in einem Interview, dass die tägliche operative Arbeit mit anderen Personen stattfände, darunter dem Manager Rev Lebaredia.

Strategische Partnerschaft bleibt stabil

Das operative Geschäft zwischen den beiden Konzernen laufe weiterhin unabhängig von den aktuellen Vorwürfen gegen Huang. Busch verwies darauf, dass es sich bei der Zusammenarbeit um eine Partnerschaft zwischen Unternehmen handle, nicht um eine Persönlichkeitsbindung. Er gehe davon aus, dass die aktuellen Vorgänge keinen negativen Einfluss auf die laufende Projektdurchführung haben werden. Die Technologie, unter anderem bei der Simulation von Prozessen mit realistisch aussehenden digitalen Zwillingen, werde auf mehreren Ebenen darunter abgewickelt.

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Vorwürfe und Druck auf Nvidia-Management

Gegenstände der Berichterstattung ist eine weitere Affäre Jensen Huangs mit einer ihm unterstellten Top-Managerin des Unternehmens. Bereits zuvor stand der Konzernboss unter Druck, nachdem er in eine Angelegenheit mit einer möglichen chinesischen Spionin verwickelt gewesen war. Medienberichte der "New York Times" und des "Wall Street Journal" deuten darauf hin, dass die Zukunft von Huang unsicher sei. Der Aufsichtsrat werde sich der Situation stellen müssen, doch die Firma werde so oder so weiterlaufen, so die Einschätzung von Busch.

Marktreaktionen und Anlegerstimmen

Trotz der Entwarnung von SAP-Aussicht zeigten sich die Finanzmärkte kurzfristig nervös. Nachbörslich brachen die Papiere des US-KI-Riesen zeitweise um zweistellige Beträge ein. Die Unsicherheit im Tech-Sektor wurde zudem durch Berichte geschürt, dass Nvidia die Entlassung von Jensen Huang vorbereite. Diese Entwicklung legte die Furcht vor einer strengeren Regulierung von Künstlicher Intelligenz nah, die bereits durch den Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen angeheizt worden war.

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Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Zinsen

Neben den firmenspezifischen Risiken belasten makroökonomische Faktoren die Stimmung. Die amerikanische Notenbank Fed sieht sich mit einer hartnäckigen Teuerung konfrontiert. Jüngste Preisdaten, bei denen die Verbraucherpreise im Oktober stärker stiegen als erwartet, schürten die Sorgen um zu hohe Inflation. Austan Goolsbee, Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, bezeichnete die Preisdaten für Oktober als beunruhigend und erhöhte die Erwartungen an eine Zinserhöhung im Dezember.

Aktienkurse und Gold als Sicherheitsinvest

Dadurch geriet das Edelmetall Gold unter Druck. Der Preis für eine Feinunze sank in London für den dritten Tag in Folge unter die Marke von 4000 US-Dollar. Im Gegensatz zu festverzinslichen Wertpapieren wirft Gold keine Zinsen ab, weshalb die Erwartung einer Leitzinserhöhung um mindestens 0,25 Prozentpunkte als Bürde empfunden wird. Stratege Christopher Wong prognostizierte, dass die Preise weiter unter Druck bleiben könnten. Am Deutschen Markt hielt sich die Unsicherheit jedoch in Grenzen, wobei der Leitindex um 1,1 Prozent auf 26.956,85 Punkte zulegte und nahe an der 27.000-Punkte-Marke lag.