Mit der Schwebebahn sind seit dem 1. Mai 2025 bis in den Spätherbst der Tourismus im oberen Toggenburg stark eingeschränkt. Die Bergländlichen Erwartungen bleiben zurückhaltend: Für die Unternehmen wie Chäserrugg, Gamserrugg und andere ist die Schließung heute eher ein Hindernis als ein Vorteil. Wie andere Betreiber die saisonalen Schwankungen und die Wende in den Zugbetrieben meistern, bleibt abzuwarten.

Die Säntis-Schwebebahn , die seit dem 1. Mai wegen umfangreicher Erneuerungsarbeiten außer Betrieb ist, bleibt bis in den Spätherbst geschlossen. Trotz des frühen Frühlings und des Pfingstwetter‐Lobes, das bereits viele Wanderer im oberen Toggenburg lockt, verliert die Schwebeapparatur ihre volle Betriebsbereitschaft.

Das Besucheraufkommen, das die Bahn im vergangenen Jahr mit 416 812 Personen erzielte, war ein wesentlicher Beitrag zum Umsatz von 6,7 Millionen Franken und damit ein entscheidender Faktor für die regionale Wirtschaft. Auf die 13,2 Millionen Franken aus Gastronomie und Hotellerie folgte nun ein signifikanter Umsatzverlust, denn die Fahrt bleibt bis zum Ende des Sommergeschäfts aus.

Angesichts dieses stillstehenden Verkehrsbetreibers sehen die Toggenburger Bergbahnen - dazu gehören der Chäserrugg, der Gamserrugg, die alpinen Anlagen auf der Sellamatt und weitere - lediglich eine begrenzte Chance, von einem eventuellen Besucheranstieg zu profitieren. Laut Marc‑Andrea Barandun, Leiter Marketing und Vertrieb der Bergbahnen Wildhaus AG, ist der Einfluss hard zu schätzen. Die Unternehmen setzen weiterhin auf authentische Naturerlebnisse und Tradition, anstatt die Stilllegung der Säntisbahn als Offensivtourismus‑Chance zu vermarkten.

Gleichzeitig erwartet die Branche, dass die Schwünge an den Skigebieten wie dem Chäserrugg und dem Gamserrugg Besucher anziehen werden, wenn die Schneeverhältnisse gut bleiben. Für den Pfingsttag nahmen auch die Betreiber der Gamplüt‑Gondelbahn und der Chasertrugg‑Bergbahnen ihre Wickel. Die Gamplüt‑Bahn fährt täglich an Sonnenseite des Säntis, indem Wanderer bis zur 1357‑Meter‑Marke in den Bauernholzkopf gebracht werden und von dort aus weiter zum Gipfel gehen.

Peter Koller, Betreiber der Gondel, betonte, dass die eigentliche Besucherfürsorge nicht in der Zahlenanstrengung liegt, sondern darin, junge Leute, Familien und Senioren zufrieden zu machen. Die Pleite der Schwebebahn bedeutet also nichts im Sinne einer massiven Beförderungsstörung - allerdings sieht es so aus, als sollte die Region lieber die unterschiedlichen Unternehmungen - von der Wattung über die Anflüge bis zum Glace auf der Sonnenterrasse - ausnutzen. Die Oberdorfbahn wird wieder am Wochenende und anschließend täglich fahren, während ab dem 13.

Juni, bei gutem Wetter, auch der Gamserrugg den Wochenendbetrieb wieder aufnehmen wird und ab dem 27. Juni sämtliche Anlagen den täglichen Sommerbetrieb aufnehmen. Im Gegensatz dazu bleibt das Chäserrugg‑Gebiet ein einziges aktives Alpengeschäft, das bis zum 12. April noch Winterpisten bietet, während die restliche Region die Frühlingsschnee bleibt.

Insgesamt bleibt die Reaktion moderiert: Die Betreiber zeigen sich zufrieden, aber nicht euphorisch. Die Schwebebahn, die seit über 50 Jahren die Eintrittswürfe in den Säntisverkehr gewährte, beendet ihre letzte Fahrt am Donnerstag. Der Neubau der Bahn, ein 30‑Millionen‑Franken‑Projekt, steht bereits in den Startlöchern.

Immerhin scheint die Region bereit zu sein, die Veränderungen in ihren touristischen Rahmenbedingungen - sei es durch neue Mittelverkehrsangebote, durch saisonale Bewertungsstrategien oder durch die betont traditioneller Erlebnisinhalte - zu adressieren, um die Besucherzahlen zu halten und die wirtschaftliche Kontinuität in der touristischen Basis zu sichern





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