Säntis-Gipfel im Sommer nur zu Fuß erreichbar: Seilbahn wird erneuert

Ab Mai ist der Säntis-Gipfel nur noch über eine anspruchsvolle Wanderung erreichbar, da die Seilbahn für Modernisierungsarbeiten geschlossen wird. Die Tourismusorganisation Appenzellerland betont, dass sich der Aufstieg mit einem atemberaubenden Panoramablick belohnt. Die neuen Kabinen sollen im Spätherbst wieder in Betrieb gehen.

In diesem Sommer müssen Wanderfreunde auf dem Säntis auf die Seilbahn verzichten und sich stattdessen auf eine anspruchsvolle Bergwanderung einstellen. Der 2502 Meter hohe Gipfel im Grenzgebiet der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und St. Gallen ist ab dem 1.

Mai nur noch zu Fuss erreichbar, da die Säntis-Schwebebahn für eine umfassende Erneuerung geschlossen wird. Die letzte Fahrt mit Gästen findet am 30. April statt, bevor die Bauarbeiten beginnen. Die Tourismusorganisation Appenzellerland betont jedoch, dass sich der Aufstieg lohnt: „Der strenge Aufstieg wird belohnt mit einem prächtigen Weitblick über die Alpen und die umliegende Landschaft.

“ Die Modernisierungsarbeiten an der Seilbahn umfassen nicht nur technische Verbesserungen, sondern auch landschaftliche Anpassungen. Eine der alten Stützen wird erhöht, während eine andere zurückgebaut und das Gelände renaturiert wird. Die neuen Kabinen sind zwar etwas größer, sollen aber weiterhin bis zu 85 Passagiere befördern. Die Neueröffnung der Bahn ist für den Spätherbst geplant.

Während der Bauarbeiten bleibt die Talstation auf der Schwägalp, die auf knapp 1300 Metern Höhe zwischen Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen liegt, weiterhin in Betrieb. Die Tourismusverantwortlichen hoffen, dass die Wanderer die Gelegenheit nutzen, um die Natur und die einzigartige Aussicht vom Säntis-Gipfel zu genießen. Der Säntis ist nicht nur ein beliebtes Wanderziel, sondern auch ein wichtiger Tourismusmagnet für die Region.

Die Schließung der Seilbahn stellt zwar eine Herausforderung dar, bietet aber auch die Chance, die Natur in ihrer ursprünglichen Schönheit zu erleben. Die Tourismusorganisation Appenzellerland hat bereits alternative Angebote für Besucher vorbereitet, darunter geführte Wanderungen und kulturelle Veranstaltungen in der Umgebung. Die Bauarbeiten sind Teil eines langfristigen Projekts, das die Sicherheit und den Komfort der Seilbahn verbessern soll.

Bis zur Wiedereröffnung im Herbst können Besucher die Zeit nutzen, um die Region auf andere Weise zu erkunden und die Vielfalt der Appenzeller Landschaft zu entdecken





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