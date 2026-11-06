Santiago Peñas Hausarrest nach Ueno-Bankpleite in Paraguay

Der abgesetzte Präsident Santiago Peña steht unter Hausarrest. Die Ueno-Bankpleite hat die politische Krise in Paraguay verschärft und ein Amtsenthebungsverfahren gegen seinen Nachfolger Alliana ausgelöst.

Der abgesetzte Präsident Paraguay s, Santiago Peña, befindet sich derzeit unter Hausarrest. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft nach der Pleite der Digitalbank Ueno. Er soll in seinem Haus festgehalten werden, bis er der Abteilung für Wirtschaftskriminalität und Korruption vorgeführt wird. Diese Entwicklung markiert einen tiefen Einschnitt in der politischen stability des südamerikanischen Landes.

Strafverfolgung gegen Peñas und Zentralbankchef

Die Staatsanwaltschaft ordnete zudem die Festnahme des ehemaligen Zentralbankchefs Carlos Carvallo an. Es war zunächst unklar, ob Carvallo bereits inhaftiert wurde. Beide stehen im Verdacht der Untreue im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Ueno Bank. Die Behörde hat nun die rechtlichen Schritte eingeleitet, um die Verantwortlichen zur Rede zu stellen. Dies geschieht vor dem Hintergrund schwerwiegender Vorwürfe gegen die damalige Regierungsführung.

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Politischer Machtwechsel durch Senatsvotum

Der Senat Paraguays hatte Peña am Freitag kurz zuvor wegen Fehlverhaltens im Amt abgesetzt. Alle 44 anwesenden Senatoren stimmten für die Absetzung. Der bisherige Vizepräsident Pedro Alliana wurde noch am selben Tag als neuer Präsident vereidigt. Er soll die laufende Amtszeit bis August 2028 zu Ende führen. Durch die Absetzung verliert Peña den Anspruch auf einen lebenslangen Sitz im Senat und die damit verbundene parlamentarische Immunität.

Amtsenthebung gegen Alliana und Vorwürfe der Korruption

Kongressmitglieder lehnten Peñas Rücktrittsangebot jedoch ab und setzten das Amtsenthebungsverfahren fort. Am Donnerstag legten Abgeordnete einen Vorstoß der Opposition für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Pedro Alliana zu den Akten. Auch gegen den neuen Präsidenten ermittelt die Staatsanwaltschaft. Abgeordnete warfen Peña vor, seinen politischen Einfluss genutzt zu haben, um öffentliche Gelder in Höhe von Hunderten Millionen Dollar an Ueno zu lenken. Peña bestritt ein Fehlverhalten, war aber an der Muttergesellschaft der Bank beteiligt gewesen.

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Wirtschaftliche Folgen für drei Millionen Kunden

Ueno stieg binnen weniger Jahre zur fünftgrößten Bank Paraguays auf, gemessen an den Einlagen. Mehr als 800 Millionen US-Dollar aus öffentlichen Mitteln trugen zum Wachstum der Bank bei. Die Ueno Bank gewann mehr als zwei Drittel der Erwachsenen des Landes als Kunden. Die Zentralbank übernahm am Dienstag die Kontrolle über Ueno. Fast drei Millionen Bankkunden kamen daraufhin zunächst nicht an ihre Ersparnisse. Tausende gingen daraufhin aus Protest auf die Straßen.

Erste Erleichterungen und politische Perspektive

Erste Kunden erhielten am Donnerstag erstmals wieder Geld zurück. Die Einlagensicherung deckt nach Angaben der Zentralbank nahezu alle Kunden der Bank ab. Pedro Alliana gehört der konservativen Colorado-Partei an, die das Land seit Langem regiert. Der 52-Jährige war zuvor Gouverneur der südlichen Provinz Ñeembucú und Präsident des Unterhauses. Die aktuelle Krise stellt nun eine immense Herausforderung für seine neue Führung dar. Die wirtschaftlichen und politischen Folgen der Ueno-Pleite werden Paraguay noch lange begleiten.