Santiago Peña inhaftiert: Untersuchungshaft wegen Bankenkrise Paraguay

Der gestürzte Präsident Paraguays Santiago Peña sitzt in Untersuchungshaft. Richter ordnen dies wegen Fluchtgefahr an. Hintergrund ist ein massiver Bankenskandal mit Ueno Bank und Grupo Vázquez.

Der ehemalige Präsident Paraguay s Santiago Peña befindet sich seit Kurzem in Untersuchungshaft. Dies geschieht im direkten Zusammenhang mit einem schwerwiegenden Banken- und Finanzskandal, der das Vertrauen in das staatliche Finanzsystem des südamerikanischen Landes erschüttert hat. Die Justiz in der Hauptstadt Asunción hat diesen Schritt als notwendig erachtet, um sicherzustellen, dass die Ermittlungen nicht behindert werden und der Beschuldigte nicht ins Ausland flüchtet. Die Anordnung der Inhaftierung erfolgte nach einer intensiven rechtlichen Prüfung durch das Gericht.

Justizielle Anordnung und Haftgründe

Richter Humberto Otazú hat die Untersuchungshaft gegen den ehemaligen Staatschef am Mittwoch nach einer Anhörung offiziell angeordnet. Als Hauptargumente führten die Staatsanwaltschaft und das Gericht eine erhebliche Fluchtgefahr sowie die mögliche Manipulation von Beweismitteln an. Der Richter betonte auf einer Pressekonferenz, dass besonders die Gefahr im Fokus stand, Peña könne während seiner Zeit als Präsident über sensible Informationen verfügt haben, die für die Aufklärung des Skandals relevant sind.

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Die Haftanstalt, in der sich Peña derzeit befindet, ist eine Militärkaserne in Asunción. Diese Unterbringung stellt eine strikte Sicherheitsmaßnahme dar. Die Staatsanwaltschaft hatte neben der freien Untersuchungshaft auch die sofortige Einfrierung seiner Vermögenswerte beantragt. Die Vorwürfe gegen den 62-Jährigen umfassen den Tatbestand der Untreue sowie der Selbstbegünstigung. Es wird geprüft, ob er seine Macht als Regierungschef genutzt hat, um persönliche finanzielle Interessen auf Kosten des Staates zu verfolgen.

Rechtliche Auseinandersetzung und Verteidigung

Santiago Peña selbst äußerte sich während der Anhörung nicht zu den schweren Anklagen. Seine Verteidigung wird jedoch von seinem Anwalt Ricardo Preda übernommen, der die Haftanordnung scharf kritisiert. Preda wies die Argumente der Anklage zurück und betonte, dass sein Mandant nicht mehr das Amt des Präsidenten innehat. Daher könne er nach Auffassung der Verteidigung nicht länger auf Informationen oder Strukturen des staatlichen Apparats zugreifen, um Beweise zu vernichten oder die Ermittlungen zu behindern.

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Der Verteidiger charakterisierte die Untersuchungshaft als die schärfste aller denkbaren Sicherungsmassnahmen und argumentierte, dass dies im Verhältnis zur aktuellen Situation stehe. Es ist zu beachten, dass die Anklage gegen Peña erst nach seiner politischen Absetzung durch das Parlament erging. Zuvor war er unter Hausarrest gestellt worden, doch nun hat sich die Situation drastisch verschärft. Die rechtlichen Auseinandersetzungen haben damit ein neues, sehr dynamisches Kapitel erreicht.

Hintergrund: Die Ueno Bank und Grupo Vázquez

Der Kern des Vorwurfs liegt in den Geschäftsbeziehungen Paraguays zur Ueno Bank. Diese Institution gehörte zum mächtigen Wirtschaftsunternehmen Grupo Vázquez, das lange Zeit einen enormen Einfluss in Paraguay ausübte. Santiago Peña unterhielt bis zum Frühjahr 2025 aktive geschäftliche Verbindungen zu diesem Konzern. Während seiner Präsidentschaft hielt er Anteile an der Konzernholding und hatte erhebliche Geldbeträge bei der Ueno Bank angelegt.

Zusätzlich besaß Peña eine Anleihe eines weiteren Unternehmens des Konzerns. Parallel dazu legten staatliche Einrichtungen Paraguays Gelder bei der Ueno Bank an. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ex-Präsidenten vor, er habe unbefugt Einfluss auf die Anlage öffentlicher Gelder bei dieser Bank genommen. Dies soll geschehen sein, obwohl er selbst ein direktes geschäftliches Interesse am Unternehmen hatte. Vorwürfe möglicher Interessenkonflikte hatte Peña bis zuletzt kategorisch zurückgewiesen.

Die Ueno Bank geriet durch jahrelanges, aber risikoreiches Wachstum in eine schwere Krise. Die Eigenkapitalquote des Geldinstituts fiel zeitweise unter die Hälfte des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwerts. Dies führte dazu, dass die paraguayische Zentralbank ein Abwicklungsverfahren einleitete. Kunden konnten zeitweise nicht mehr auf ihre Kontozugreifen, was zu erheblichen sozialen Spannungen führte. Ein weiterer Beschuldigter in diesem Komplex ist der ehemalige Zentralbankchef Carlos Carvallo.

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Politische Folgen und aktuelle Lage

Die politischen Konsequenzen der Bankenkrise waren sofort spürbar. Am Freitag wurde Santiago Peña durch ein Amtsenthebungsverfahren des Parlaments offiziell als Präsident abgesetzt. Der bisherige Stellvertreter Pedro Alliana wurde daraufhin als neuer Nachfolger vereidigt. Alliana wird das Amt bis August 2028 ausüben. Die Stimmung im Land ist nach wie vor angespannt. Auf den Straßen von Asunción sind Proteste zu sehen, bei denen Demonstrationen gegen den ehemaligen Machthaber stattfinden.

Die Polizei hat weiterhin ein strenges Augenmerk auf das Anwesen des abgesetzten Präsidenten gelegt, nachdem dieser sich zunächst noch in einer Phase des Hausarrests befunden hatte. Die Inhaftierung markiert den Übergang von einer politisch bedingten Suspendierung zu einer strafrechtlichen Verfolgung. Alle Beteiligten warten nun auf die weiteren Verfahrensschritte. Die Staatsanwaltschaft arbeitet intensiv daran, die finanziellen Transaktionen des Grupo Vázquez und die Rolle der staatlichen Institutionen lückenlos aufzuarbeiten.