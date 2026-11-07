Santiago Peña in Paraguay wegen Bankenskandal inhaftiert

Der ehemalige Präsident Paraguays, Santiago Peña, befindet sich in Untersuchungshaft. Die Justiz befürchtet Fluchtgefahr im Zusammenhang mit dem schweren Skandal um die Ueno Bank und Interessenkonflikten.

Der frühere Staatschef von Paraguay, Santiago Peña, sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Haftanordnung erfolgte im November 2026, nachdem ihm die Justiz schwere Rechtsverstöße im Rahmen eines großen Bankenskandals vorgeworfen hatte. Der ehemalige Präsident verliert damit nicht nur sein politisches Amt, sondern auch seine persönliche Freiheit. Richter Humberto Otazú ordnete die Inhaftierung an, um sicherzustellen, dass Peña das Land nicht verlässt.

Haftgründe und Fluchtgefahr

Richter Humberto Otazú begründete die Entscheidung mit einer konkreten Fluchtgefahr und der Gefahr, dass Peña die Ermittlungen behindern könnte. Die Unterbringung erfolgt in einer Militärkaserne in der Hauptstadt Asunción. Der Richter betonte, dass Peña während seiner Amtszeit über Informationen zum Bankenskandal und zu organisiertem Verbrechen verfügt habe. Diese Kenntnisstand-Frage gilt als zentral für die Gefährdung des Verfahrens. Eine Anhörung bestätigte die Dringlichkeit der Maßnahme.

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Verteidigung und Strafanklagen

Santiago Peña selbst äußerte sich nicht zu den Vorwürfen während der Anhörung. Sein Anwalt Ricardo Preda wies die Annahmen der Staatsanwaltschaft zurück. Preda argumentierte, dass sein Mandant als abgesetzter Präsident keinen Zugriff mehr auf Informationen des Staatsapparats habe. Er bezeichnete die Untersuchungshaft als die einschneidendste aller möglichen Sicherungsmassnahmen. Die Staatsanwaltschaft hatte Peña wegen des Verdachts auf Untreue und Selbstbegünstigung angeklagt. Zudem wurden das Einfrieren seiner Vermögenswerte sowie die Haft beantragt.

Die Rolle der Ueno Bank

Der Skandal dreht sich um die Ueno Bank, die Teil der Grupo Vázquez ist. Die Bank geriet nach jahrelangem Wachstum in eine schwere Krise. Die paraguayische Zentralbank leitete ein Abwicklungsverfahren ein, nachdem die Eigenkapitalquote unter die Hälfte des vorgeschriebenen Mindestwertes gefallen war. Zeitweise konnten Kunden nicht mehr auf ihre Konten zugreifen. Die Staatsanwaltschaft wirft Peña vor, Einfluss auf die Anlage öffentlicher Gelder bei der Ueno genommen zu haben, obwohl er selbst geschäftlich mit dem Konzern verbunden war. Solche möglichen Interessenkonflikte wies Peña zurück.

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Geschäftsbeziehungen und politischer Wechsel

Santiago Peña unterhielt bis zum Frühjahr 2025 Geschäftsbeziehungen zur Grupo Vázquez. Während seiner Präsidentschaft hielt er Anteile an der Konzernholding. Zudem hatte er Geld bei der Ueno Bank angelegt und eine Anleihe eines weiteren Konzernunternehmens erworben. Zugleich legten staatliche Einrichtungen Geld bei der Bank an. Diese Verflechtungen bilden die Grundlage der Korruptionsvorwürfe. Die politische Situation im Land hat sich seitdem drastisch verändert. Am Freitag wurde Peña durch ein Amtsenthebungsverfahren des Parlaments als Präsident abgesetzt.

Folgen für Bürger und Nachfolger

Nach der Absetzung kam Peña zunächst unter Hausarrest. Sein Vermögen wurde eingefroren, was direkte Auswirkungen auf seine finanzielle Situation hat. In Asunción kommt es bereits zu Protesten. Auf den Straßen der Hauptstadt verbrennen Demonstrierende Bilder mit dem Gesicht des abgesetzten Präsidenten. Pedro Alliana, der bisherige Stellvertreter, wurde als Nachfolger vereidigt. Er soll das Land bis August 2028 regieren. Die Justiz setzt nun auf die vollständige Aufklärung des Skandals und die Verhinderung weiterer Straftaten im Finanzsektor.