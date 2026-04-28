Santhera Pharmaceuticals verzeichnet Umsatzsteigerung, aber höheren Verlust im Jahr 2025

Santhera Pharmaceuticals hat im Jahr 2025 seine Einnahmen fast verdoppelt, insbesondere durch den Verkauf von Agamree zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie. Trotz des Umsatzwachstums stieg der Verlust auf -49,2 Mio. Franken. Das Unternehmen strebt für 2026 den Cashflow-Break-even im dritten Quartal an.

Santhera Pharmaceuticals hat im Jahr 2025 trotz eines gestiegenen Umsatzes einen höheren Verlust verzeichnet. Das Unternehmen konnte seine Einnahmen fast verdoppeln, insbesondere durch den Verkauf des Medikaments Agamree , das zur Behandlung der seltenen und schweren genetischen Muskelerkrankung Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) eingesetzt wird.

Der Gesamtumsatz stieg um 97% auf 77,2 Mio. Franken, wobei der Produktumsatz mit Agamree um 72% auf 25,8 Mio. Franken anstieg. Die Nachfrage nach Agamree nahm insbesondere in Deutschland und Österreich zu, während in Großbritannien erste Verkäufe nach der Markteinführung verzeichnet wurden.

Zudem stiegen die Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen dank der US-Umsatzentwicklung des Partners Catalyst Pharmaceuticals. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Jahresende auf 22,4 Mio. Franken, ohne die 40 Mio. Dollar Vorauszahlung aus der im Januar 2026 abgeschlossenen Lizenzvereinbarung mit Nxera für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland.

Der operative Aufwand exklusive nicht zahlungswirksamer aktienbasierter Vergütungen lag bei 53 Mio. Franken, was im mittleren Bereich der Prognose von 50 bis 55 Mio. Franken lag. Der Verlust erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von -42 Mio. auf -49,2 Mio.

Franken. Für das Jahr 2026 strebt Santhera weiterhin an, im dritten Quartal den Cashflow-Break-even zu erreichen, ohne zusätzliche Finanzmittel zu benötigen. Der Betriebsaufwand soll weiterhin zwischen 50 und 55 Mio. Franken liegen.

Das Unternehmen setzt weiterhin auf das Wachstum von Agamree und die internationale Expansion, um seine finanziellen Ziele zu erreichen. Die strategische Partnerschaft mit Nxera soll dabei helfen, neue Märkte zu erschließen und die Einnahmen weiter zu steigern. Santhera bleibt optimistisch, trotz der anhaltenden Herausforderungen in der Pharmaindustrie und der hohen Kosten für Forschung und Entwicklung. Die Fokussierung auf seltene Erkrankungen und die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern sind zentrale Elemente der Unternehmensstrategie





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Santhera Pharmaceuticals Agamree Duchenne-Muskeldystrophie Umsatzsteigerung Cashflow-Break-Even

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