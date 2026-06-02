Santa Farina eröffnet ersten fixen Standort in St.Fiden

Die Pizzeria Santa Farina hat ihren ersten fixen Standort in St.Fiden eröffnet. Die traditionell zubereitete neapolitanische Pizza kann die Kundschaft nun auch an der Harzbüchelstrasse 22 genießen.

Die Pizzeria Santa Farina hat ihren ersten fixen Standort in St.Fiden eröffnet. Seit einem halben Jahr können die Kunden in St.Fiden die traditionell zubereitete neapolitanische Pizza genießen.

Das Leitungsteam der Santa Farina besteht aus Pietro di Leo, Pizzaiolo, Leo Kinil, Leiter des Restaurants, und Bernard Sahitaj, Marketingverantwortlicher. Pietro di Leo, der Pizzaiolo, sagt, dass sie nach Jahren auf Festivals einen Ort schaffen wollten, an dem ihre Gäste ihre Pizza jederzeit in gleichbleibender Qualität erleben können. Leo Kinil, der Leiter des Restaurants, merkt an, dass sie ein bisschen versteckt sind, aber die Kundschaft kam auch so.

Bernard Sahitaj, der für Marketingangelegenheiten zuständig ist, sagt, dass sie kein großes Aufsehen um die Eröffnung gemacht haben, weil die Kundschaft auch so kam. Als Caterer und Pizzastandbetreiber an Festivals gibt es Santa Farina schon seit vier Jahren. Das Konzept entstand aus der zehnjährigen Marke Bamboo. Die Kunden kennen sie langsam, sagt Bernard Sahitaj.

Das Zentrum des Konzepts steht die neapolitanische Pizza, die traditionell zubereitet wird. Der Teig ruht bis zu 48 Stunden und wird im Anschluss im Steinofen gebacken. Durch das Warten reift der Teig und die Pizza wird luftiger. So entwickelt sie einen intensiveren Geschmack.

Die Zutaten orientieren sich an der klassischen neapolitanischen Küche. Die Qualität der Pizza macht Kinil besonders stolz. Caterings bietet Santa Farina nach wie vor an, auch möchte das Unternehmen weiterhin an Festivals auftreten. Vorerst will man aber keine weiteren Standorte eröffnen.

Die Wiedereröffnung des Hafenkebabs in Rorschach steht kurz bevor. Spätestens am 1. Juni möchte Nuri die Eröffnungsparty feiern. Die Gastfreundschaft bleibt gleich, doch anderes ändert sich





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