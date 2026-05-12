Sanierungen an der Bahnhofstrasse in Meisterschwanden: Durchfahrt halbseitig möglich und reguliert per Ampel

Die Bundesbaiverwaltung des Kantons Aargau hat bekannt gegeben, dass die Bauarbeiten an der Bahnhofstrasse in Meisterschwanden voraussichtlich rund ein Jahr dauern werden und dass die Durchfahrt während der Arbeiten halbseitig möglich und durch Ampelregelung eingeschränkt sein wird. Das Renovation-Projekt wird mit rund 2,28 Millionen Franken beziffert.

Rund ein Jahr werden die Bauarbeiten an der Bahnhofstrasse in Meisterschwanden dauern. Die Durchfahrt bleibt halbseitig möglich und wird per Ampel geregelt. Für die Sanierung rechnet der Kanton mit Kosten von rund 2,28 Millionen Franken.

Fehlende Sichtzonen und Schäden am Belag: Die Bahnhofstrasse in Meisterschwanden wurde Anfang der Sechzigerjahre erstellt, genügt den Anforderungen nicht mehr und soll saniert werden. Die Ziele sind es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, die Querungen für den Fuss- und Veloverkehr zu verbessern, den Strassenkörper instand zu stellen und die Werkleitungen zu erneuern. Gerechnet wird mit Kosten rund 2,28 Millionen Franken. Daran hat sich die Gemeinde mit einem Beitrag von 35 Prozent zu beteiligen.

Die Unterlagen liegen bis 9. Juni in der Gemeindeverwaltung in Meisterschwanden öffentlich auf





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