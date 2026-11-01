Sanierung Forchstrasse: Kanton Zürich investiert 24,2 Mio. Franken

Der Kanton Zürich saniert die Forchstrasse. Neue Kosten, getrennte Wege und Lärmreduktion sichern die Verkehrssicherheit bis Ende 2028.

Der Kanton Zürich plant eine umfassende Instandsetzung der Forchstrasse. Die Baumaßnahmen finden im Abschnitt zwischen der Itschnacher-Kreuzung in Zumikon und dem Zollikerberg statt. Die Regierung hat die gebundenen Ausgaben in Höhe von elf Millionen fünfzehnhunderttausend Franken bereits genehmigt. Weitere zwölf Millionen siebenhunderttausend Franken müssen vom Kantonsrat bewilligt werden. Ziel ist die Erhöhung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden.

Strukturelle Mängel und hoher Verkehrsaufkommen

Der knapp siebzehnhundert Meter lange Abschnitt beginnt am Ende der Forchautostrasse in Zumikon und endet an der Rosengarten-Kreuzung. Er bildet eine wichtige Verkehrsachse zwischen Zürich und dem Zürcher Oberland. Täglich passieren rund siebzehntausend Fahrzeuge diese Strecke. Die Straße befindet sich derzeit in einem schadhaften Zustand und ist dringend sanierungsbedürftig. Die Erneuerung der Fahrbahn ist daher ein zentraler Bestandteil des Projekts. Zudem soll ein lärmarmer Belag eingebaut werden, um den Verkehrslärm signifikant zu reduzieren.

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Trennung von Rad- und Fußverkehr erhöht Sicherheit

Auf der stark befahrenen Straße treffen Fahrzeuge unterschiedlicher Geschwindigkeit aufeinander. Dies stellt besonders für Velofahrende ein Sicherheitsrisiko dar. Der geringe Abstand zum motorisierten Verkehr kann zu gefährlichen Konfliktsituationen führen. Um die Sicherheit auf dieser Velohauptverbindung zu erhöhen, wird ein neu getrennter Rad- und Gehweg erstellt. Dieser Weg führt baulich von der Fahrbahn ab und schafft mehr räumlichen Abstand. Dadurch werden Konflikte zwischen Autos und Fahrrädern reduziert. Der Fußverkehr wird zusätzlich vom unmittelbaren Fahrzeugverkehr entlastet.

Geschwindigkeitsanpassung und barrierefreie Unterführungen

Kurz vor den ersten Häusern im Zollikerberg entsteht ein sogenanntes Eingangstor. Dieses Signal verdeutlicht den Übergang vom Ausserortsbereich zum Siedlungsgelände. Bisher gilt hier Tempo achtzig, künftig jedoch bereits vor den ersten Wohnhäusern Tempo sechzig. Die Ortstafel Zollikerberg markiert dann den beginnenden Ortsbereich. Diese Maßnahme macht die Einfahrt in den dichter bebauten Bereich besser erkennbar. Zusätzlich werden die Abstände zwischen der Forchbahn und der Forchstrasse erweitert. Dies geschieht entsprechend den aktuellen behördlichen Vorschriften.

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Rund um den Bahnhof Zollikerberg gibt es drei bestehende Personenunterführungen. Diese sollen nun hindernisfrei ausgebaut werden. Treppen als einzige Zugangsmöglichkeit benachteiligen Menschen im Rollstuhl oder mit eingeschränkter Mobilität erheblich. Auch Personen mit Kinderwagen oder schwerem Gepäck profitieren von zugänglichen Wegen. Die genaue bauliche Umsetzung der Unterführungen wird in der Mitteilung nicht detailliert beschrieben. Dennoch steht die barrierefreie Gestaltung im Mittelpunkt der Planungen.

Kosten, Zeitplan und Hochwasserschutz

Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden Zollikon und Zumikon erarbeitet. Auch kantonale Fachstellen, die Forchbahn und die Kantonspolizei waren eingebunden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt zweiundsiebzig Millionen Franken. Der Kantonsrat muss nun den Antrag auf neue Ausgaben von zwölf Millionen siebenhunderttausend Franken bestätigen. Ein möglicher Baubeginn ist für Ende 2028 geplant. Die Bauzeit selbst dauert rund eineinhalb Jahre. Das Konzept für die Verkehrsführung während der Bauphase wird aktuell noch erarbeitet.

Ein weiterer Aspekt ist die Verbesserung der Hochwassersicherheit. Der Brunnenbächli verläuft entlang der Forchstrasse und unterquert diese in der Nähe der Einmündung der Rüterwiesstrasse. Der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn erzeugt auch Straßenverkehrslärm. Die Oberflächenstruktur des neuen Belags kann diese Geräuschentwicklung verringern. Wie stark die Lärmbelastung tatsächlich sinkt, hängt von vielen Faktoren ab. Eine konkrete Angabe zur Lärmreduktion in Dezibel macht der Kanton für dieses Projekt nicht.