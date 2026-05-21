Sanierung der Untere Rässeggbachbrücke in Uri

Die Untere Rässeggbachbrücke in Uri muss saniert werden, da sie Mängel aufweist. Die Kosten für die Instandsetzung betragen 800'000 Franken und die Arbeiten sollen bis Oktober dauern.

Die Untere Rässeggbachbrücke in Uri , die über den Sustlibach führt, muss saniert werden. Der Bau werk aus dem Zweiten Weltkrieg weist Mängel auf, darunter lose Mörtelfugen, Risse im Beton bogen und Belagsschäden.

Die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich auf 800'000 Franken. Die Arbeiten sollen am 26. Mai beginnen und bis Oktober dauern. Die Brücke ist eine Bogenbrücke aus Naturstein-Mauerwerk, der tragende Bogen besteht aus Beton.

Sie liegt in einer Höhe von rund vier Metern über dem Sustlibach





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